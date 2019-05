Judy Shelton: Mehr Zinsen, die vom Markt bestimmt werden

Judy Shelton, mögliche Kandidatin für den zukünftigen Vorsitz der Federal Reserve, meint, dass die Zentralbank den Finanzmärkten mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, wenn die Zinsen festgelegt werden, so berichtet CNBC Sollte sie tatsächlich nominiert werden und den Posten erhalten, dann würde sie eine andere Perspektive auf die Art und Weise gewähren, wie die Zinsen festgelegt werden. "An der Art und Weise, wie die Federal Reserve derzeit handelt, stört mich der Mechanismus am meisten", so erklärte Shelton in einem Interview. "Wir können darüber sprechen, ob die Zinsen steigen oder fallen sollten. Ich möchte mehr Zinsen sehen, die vom Markt bestimmt werden."Shelton erklärte, sie spüre kein Unwohlsein mehr dabei, niedrige Zinsen zu unterhalten, die reiche Investoren auf Kosten von Rentnern und Amerikanern mit festem Einkommen unterstützen würden. "Die Zeiten haben sich geändert", meinte sie.Laut Angaben eines Offiziellen aus dem Weißen Haus gab es bisher noch keine geplanten Nominierungen für den Posten des Fed-Vorsitzenden.© Redaktion GoldSeiten.de