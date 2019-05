Platinum Guild International: Platinschmuck gewinnt an Aufmerksamkeit

Platinum Guild International (PGI) veröffentlichte kürzlich den Platinum Jewellery Business Review, aus dem hervorging, dass die Nachfrage nach Platinschmuck aus der Hochzeitsindustrie noch immer dominant sei. Eigenanschaffungen von Frauen und Männer sowie junger Menschen würden jedoch ebenso zunehmen, berichtet Investing News Vor allem die jüngeren Generationen sollen zunehmend Interesse an dem Edelmetall zeigen, nun da sich ihre Schmuckauswahl vergrößert. Japan verzeichnet noch immer den größten Verbrauch pro Kopf von Platinschmuck und erhielt diesen Titel im Jahr 2018 nun schon zum sechsten Mal in Folge.In China hingegen gingen die Verkäufe von Platinschmuck im Jahresvergleich um 7% zurück, wobei der Hauptgrund die Schlichtheit des Schmuck gewesen sei, die nicht mit den Bedürfnissen der Chinesen übereinstimmte.Eigenanschaffungen, vor allem unter weiblichen Verbrauchern, sei der wichtigste Faktor für ein zukünftiges Wachstum in diesem Sektor, insbesondere in den USA.Die vollständige Version des Platinum Jewellery Business Review können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de