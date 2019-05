Serbien: Goldreserven seit 2012 um 7 t gestiegen

Serbiens Goldbestände wuchsen seit 2012 um 7 Tonnen auf derzeit 20,8 Tonnen, sagte Jorgovanka Tabakovic, Gouverneur der serbischen Zentralbank."Wir werden die finanzielle Stabilität Serbiens durch eine Strukturänderung der Währungsreserve, die sich auf ein historisch hohes Niveau von ca. 11,5 Milliarden Euro beläuft, verbessern", zitierte SeeNews Tabacovic aus einem am Dienstag auf der Webseite der Nachrichtenagentur Tanjug veröffentlichten Video.Medienberichten zufolge legte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic Tabacovic und Finanzminister Sinisa Mali nahe, die Goldreserven des Landes 2019 auf 30 Tonnen und 2020 auf 40 Tonnen zu erhöhen. Die Tageszeitung Vecernje Novosti berichtete am Dienstag, dass Vucic den möglichen Erwerb von Gold mit Vertretern des Internationalen Währungsfonds (IWF) besprochen hätte, die seinen Vorschlag befürworteten."Die Zentralbank ist der Anleihetreuhänder der Republik Serbien und es ist normal, dass sie in solchen Krisenzeiten die Goldkäufe ausweitet. Wir begrüßen den Vorschlag des serbischen Präsidenten", so Tabakovic im Video.Letzten Monat war Serbien nach Angaben des World Gold Council das einzige Land in Südosteuropa, das seine Goldreserven in den ersten neun Monaten des letzten Jahres von 19,5 Tonnen im Januar 2018 auf 20,4 Tonnen im September 2018 erhöhte.© Redaktion GoldSeiten.de