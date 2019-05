Barrick-CEO: Unternehmen müssen sich auf Gewinn fokussieren

Goldbergbauunternehmen müssen sich auf die Maximierung von Gewinnen und weitere Fusionen konzentrieren, um das Interesse von Investoren zu wecken, die auf eine Diversifikation ihrer Portfolios aus sind, so erklärte Barrick-CEO, Mark Bristow, der Nachrichtenagentur Reuters "Die Branche befindet sich im Abwärtstrend und wir haben uns selbst ziemlich in die Bredouille gebracht, da wir nicht in Exploration und unsere Zukunft investiert haben", meinte Bristow. "Das Angebot innerhalb unserer Branche ist äußerst knapp."Jahrelang wurde Goldunternehmen vorgeworfen, Gewinne durch teure Deals aufzuzehren. Doch die Übernahmen von Randgold durch Barrick und von Goldcorp durch Newmont haben erneut Spekulationen auf den Plan gerufen, dass die lange inaktiven Fusions- und Übernahmetätigkeiten in der Goldbranche wieder an Fahrt aufnehmen würden.Bristow selbst erklärte während einer Konferenz: "Wir müssen besser sein, fokussierter auf die Gewinne, wenn wir Investitionen in unsere Branche locken möchten."© Redaktion GoldSeiten.de