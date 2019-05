Goldpreis unverändert nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls

Nachdem das Protokoll des letzten Treffens der Federal Reserve veröffentlicht wurde, veränderte sich der Goldpreis in Asien nur geringfügig, schreibt Investing.com . Politische Entscheidungsträger der Fed erklärten, dass eine geduldige Herangehensweise an die Geldpolitik noch "einige Zeit lang" angewendet werden könnte, nun da zunehmend Sorgen aufgrund der schwachen Inflation aufkommen."Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen sowie des verhaltenen Inflationsdrucks stimmten die Teilnehmer allgemein zu, dass eine geduldige Herangehensweise für die Bestimmung zukünftiger Anpassungen des US-Leitzinses weiterhin angemessen bleibt", so hieß es im Protokoll. "Die Teilnehmer bemerkten, dass ein geduldiger Ansatz wahrscheinlich weiterhin berechtigt sei, selbst wenn sich die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Umstände weiter bessern würden."Der Goldpreis blieb größtenteils unverändert, da dass Transkript keinerlei Überraschungen enthielt. Trader würden sich nun auf den Handelskrieg fokussieren, so Analysten. Der US-Dollar wurde inmitten des Handelskonflikts nach oben getrieben, was wiederum Druck auf den Goldpreis ausüben könnte.In dieser Woche nahmen die Spannung zwischen China und USA weiter zu, nachdem die Vereinigten Staaten neue Sanktionen gegen den chinesischen Tech-Giganten Huawei angekündigt hatten.© Redaktion GoldSeiten.de