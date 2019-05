Währungsreserven Russlands in KW 20

Gestern veröffentlichte die Zentralbank Russlands die neusten Daten zu den Gold- sowie Devisenreserven des Landes per 17. Mai 2019. So wurde bekannt gegeben, dass man die internationalen Währungsreserven in der 20. Kalenderwoche reduzierte.Wie aus den Zahlen hervorgeht, besaß Russland per 17. Mai Reserven im Wert von insgesamt 494,1 Milliarden US-Dollar, 0,6 Milliarden US-Dollar weniger als noch in der Vorwoche, als sich die Währungsreserven auf 494,7 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de