Dollar-Rückzug positiv für Silberpreis

Der Silberpreis stieg am Donnerstag um 1%, als der US-Dollar von seiner Zweijahresspitze sank und die weltweiten Aktienkurse aufgrund der eskalierenden Handelsspannungen zwischen USA und China fielen, so berichtet Investing News . "Wir konnten eine scharfe Umkehr des Dollar beobachten und das hat geholfen", so kommentierte Suki Cooper, Edelmetallanalystin bei Standard Chartered."Nachdem die US-amerikanische Federal Reserve meinte, sie würde geduldig bleiben, hat der Markt das als positives Zeichen angesehen und begonnen, die größere Wahrscheinlichkeit einer Zinskürzung einzupreisen", fügte Cooper hinzu. Niedrige Zinsen würde die Edelmetalle traditionell unterstützen, ebenso wie geopolitische Unruhen.Trotz der Tatsache, dass der Handelskrieg das graue Edelmetall derzeit unterstützt, glauben viele Brancheninsider, dass er sich langfristig letztlich als negativ für Silber herausstellen könnte. Analysten von FocusEconomics erklärten, dass eine weitere Eskalation der Handelsspannungen eine Flucht zu sicheren Häfen provozieren könnte.Jede weitere Schwächung des Welthandels oder der chinesischen Wirtschaft würde sich jedoch auch negativ auf die industrielle Nachfrage auswirken, was wiederum Abwärtsdruck auf die Preise ausüben würde, hieß es ebenso in dem Bericht der Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de