Gold steigt bei schwelendem Handelsstreit

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen, da Sorgen vor einem langwierigen Handelskrieg zwischen den USA und China die Risikostimmung dämmten, während schwache Wirtschaftsdaten aus den USA dazu veranlassten, auf eine Zinssenkung der US-Notenbank zu setzen, so ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters "Gold hat frühere Verluste umgekehrt, da die Risikobereitschaft auf den Märkten sehr schwankt", sagte Benjamin Lu, Analyst bei Phillip Futures aus Singapur. "Die US-Sanktionen für Huawei und auch der Rest der chinesischen Technologiefirmen haben die Handelsspannungen wirklich verschärft."Eine Reihe schwacher Daten aus den USA Ende letzter Woche schürte die Sorgen, dass ihr langwieriger Handelskrieg mit China anfängt, seinen Tribut von der Wirtschaft des Landes zu fordern, und löste Erwartungen für die ersehnte Zinssenkung der US-Notenbank aus."Der Anstieg der Volatilität, der durch die Geopolitik ausgelöst wurde, kam dem gelben Metall zugute und wenn das politische Game of Thrones im Vereinigten Königreich und der US-China-Handel das Niveau der Ungewissheit hoch halten, dann könnte Gold wieder über 1.300 $ steigen", schrieb Alfonso Esparza, führenden Marktanalyst bei OANDA, in einer Mitteilung.© Redaktion GoldSeiten.de