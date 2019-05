Goldmoney-CEO: Gold- und Kryptosektor sollten zusammenarbeiten

Bitcoin sei weder gewichtslos noch virtuell und tatsächlich physisch schwerer als Gold.

Bitcoin nehme volumetrisch mehr Platz ein als Gold.

Gold besitze eine höhere Wertdichte als Bitcoin.

Bitcoin benötige Gold, um zu existieren, doch dasselbe gelte nicht umgekehrt.

Kürzlich schrieb Roy Sebag, CEO von Goldmoney Inc., einen Bericht unter dem Namen "Drop Gold and The Myths We're Told - A Naturalist's Exposition of Gold's Manifest Superiority to Bitcoin as Money." In diesem wird die Überlegenheit des Goldes gegenüber Bitcoin als Geldmittel illustriert, so berichtet Businesswire . Das Schreiben wurde ursprünglich als Reaktion auf Statements von Grayscale Investments veröffentlicht.In dem Bericht werden die natürlichen Eigenschaften von Bitcoin und Gold analysiert und im Folgenden mehrere Beweise dafür hervorgehoben, warum Gold als Zahlungsmittel überlegen ist. Einige davon umfassen:"Es ist meine Hoffnung, dass die Bitcoin-Gemeinschaft diese Recherchen und ein gemeinsames Verständnis annimmt, dass Gold- und Kryptosektor lieber zusammenarbeiten sollten, anstatt sich zu bekämpfen. Vor allem jetzt, da wir auf den unausweichlichen Niedergang des Fiatwährungssystems zusteuern", so erklärte Sebag.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de