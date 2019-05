East Africa Metals Inc. veröffentlicht Unternehmens-Update

Vancouver, 27. Mai 2019 - East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM) (East Africa oder das Unternehmen). Vor der anstehenden Jahreshauptversammlung (die am 31. Mai 2019 um 10 Uhr Pacific Time in Suite 1100 - 595 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, stattfindet) gibt das Unternehmen seinen Aktionären erfreut das folgende Unternehmens-Update bekannt.- East Africa wurden offiziell die Abbaulizenzen für Mato Bula und Da Tambuk gewährt; und- Verhandlungen mit Tibet Huayu Mining Co. Ltd. (Tibet Huayu) über den Verkauf einer Beteiligung von bis zu 70% an der Gewährung von Lizenzen (siehe Pressemitteilung vom 21. Mai 2019) und Projektfinanzierung von Tibet Huayu (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2019).Nach Bekanntgabe der Gewährung der Abbaulizenzen (siehe Pressemitteilung vom 21. Mai 2019) hat Andrew Lee Smith, CEO des Unternehmens, am Donnerstag, 23. Mai 2019, einer Unterzeichnungszeremonie in Addis Ababa beigewohnt, bei welcher der Bergbauminister EAM offiziell die Lizenzen überreicht hat. Die Zeremonie markiert den finalen Schritt des Lizenzverfahrens.Andrew Lee Smith, CEO des Unternehmens, sagte: Mit der formellen Genehmigung der Abbaulizenzen für Mato Bula und Da Tambuk, umfassen East Africas Vermögenswerte nun vier, vollständig genehmigte Gold- und Edelmetallprojekte in Afrika. Im Laufe der vergangenen sieben Jahre konnte East Africa die Projekte von der Entdeckung bis zur fortgeschrittenen Entwicklungsphase mit einer Geschwindigkeit voranbringen, die im aufsteigenden Rohstoffsektor nur selten zu sehen ist. Die Leistung des von East Africa zusammengestellten und umgesetzten Explorationsprogramms ist beachtlich, nicht nur angesichts der kurzen Zeit, innerhalb der in der letzten Woche dieser wichtige Meilenstein erreicht wurde, sondern auch aufgrund der extrem niedrigen Entdeckungskosten von 11 US-$/Unze. Diese Zahlen sprechen nicht nur für die enormen Mineralvorkommen Äthiopiens, sondern auch für das Können und die Erfahrung, die East Africas technische Mitarbeiter in die äußerst aussichtsreiche geologische Umgebung der Region Tigray hat einfließen lassen. Wenn wir auf die Errungenschaften der letzten sieben Jahre in Äthiopien zurückblicken, sind wir sicher, dass der Erfolg sich fortsetzen wird.Nach mehreren Treffen in Peking vom 14. bis 16. Mai sind das Unternehmen und Tibet Huayu jetzt dabei, die Entwürfe der Kauf- und Joint Venture-Verträge fertig zu stellen und die Konditionen der geplanten Transaktion, die in der bindenden Absichtserklärung beschrieben wird (siehe Pressemitteilung vom 9. Februar 2019), festzulegen. Diese Dokumente werden die Transaktion definieren, deren Bestandteil die Übertragung von East Africa auf Tibet Huayu Mining, bis zu 70% der Eigenkapitalbeteiligung des Unternehmens an seine äthiopischen Tochterunternehmen; Tigray Resources Inc. (TRI - 100-iger Eigentümer von East Africas Projekts Adyabo) und Tigray Ethiopia Holdings Inc. (TEHI - 70-iger Eigentümer von East Africas Projekt Harvest) ist.- zu einer Barzahlung von 1,7 Mio. US-$ an East Africa;- zu Finanzierung, Erschließung und Betrieb der Projekte Terakimti, Da Tambuk und Mato Bula.Die Transaktion beinhaltet auch, dass East Africa die Mineralrechte sowie alle Explorationsverpflichtungen für die aussichtsreichen Ziele behält, die nicht in den drei Abbaulizenzen enthalten sind (Mineralressourcen von EAM). East Africa wird Tibet Huayu ein Vorkaufsrecht von angemessener Dauer auf den Erwerb der Mineralressourcen von EAM einräumen, das auf beidseitig zu vereinbarenden Konditionen ähnlich der in der aktuellen Transaktion definierten Konditionen basiert.Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.eastafricametals.com.Für das Board of Directors:Andrew Lee Smith, P.Geo.CEO 