Australian Kangaroo: Gold- und Silbervarianten im Hochrelief und PP

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 2. Juli 2019 gibt die Prägestätte nun die Anlagemünze Australian Kangaroo in Gold und in Silber im Hochrelief und Polierter Platte mit einem Feingewicht von je 1 Unze heraus. Das diesjährige Motiv bildet ein erwachsenes Känguru, das vor dem australischen Outback kauert und von stilisierten Bäumen umrahmt wird. Des Weiteren befindet sich dort der Schriftzug "Australian Kangaroo", das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl sowie das Gewicht und die Feinheit der Münze.Die Vorderseite zeigt das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. und den Nennwert der Münze von 100 Dollar (Gold) bzw. 1 Dollar (Silber).Die Goldmünze und die Silbermünze sind auf eine Stückzahl von jeweils 500 bzw. 10.000 limitiert. Die Lieferung der Goldmünze erfolgt in einer Holzkassette. Die Silbermünze wird in einem Kästchen mit durchsichtigen Deckel geliefert. Jede Münze enthält ein beiliegendes nummeriertes Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de