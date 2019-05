Revival Gold Inc. leitet Bohrungen bei Beartrack ein

Toronto, 28. Mai 2019 - Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQB: RVLGF) (Revival Gold Inc. oder das Unternehmen), ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, hat die Bohrungen im Goldprojekt Beartrack (Beartrack) in Lemhi County (Idaho, USA) aufgenommen.Die Bohrungen bei Beartrack wurden in dieser Saison am 23. Mai mit einem Bohrgerät eingeleitet. Bei Beartrack sind Kernbohrungen über insgesamt etwa 1.000 Meter geplant, bevor der Schwerpunkt der Bohrungen für 2019 auf das benachbarte Goldprojekt Arnett (Arnett) verlagert wird. Im nächsten Monat wird voraussichtlich ein zweites Bohrgerät bei Arnett angeliefert. Mit der Hinzunahme eines zweiten Bohrgeräts soll das diesjährige geplante 5.000 Meter umfassende Kernbohrprogramm bei Beartrack-Arnett im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden.Ziel des Explorationsprogramms 2019 von Revival Gold Inc. ist es, den Umfang des bekannten Goldsystems bei Beartrack weiter auszubauen und Fortschritte auf dem Weg zu einer ersten Ressourcenschätzung des laugungsfähigen Goldmaterials bei Arnett zu erzielen. Die Bohrungen bei Beartrack sollen innerhalb des mineralisierten Trends etwa 650 Meter südlich entlang des Streichens der aktuellen Mineralressource bei Beartrack niedergebracht werden.Vorbehaltlich des Erhalts der entsprechenden Genehmigung werden die Bohraktivitäten Ende Juni auf das Gebiet Haidee bei Arnett verlagert, wo weitere 20 bis 25 Kernlöcher geplant sind. Das Ziel bei Arnett besteht darin, den Kernbohrungen, die Revival Gold Inc. 2018 bei Haidee absolviert hatte, nachzugehen und eine erste Ressource des oberflächennahen Oxid-Goldmaterials zu erschließen.Zusätzlich zu der historischen Goldressource im Gebiet Haidee gibt es innerhalb des Grundbesitzes bei Arnett mehrere weitere Zielgebiete. Die wichtigsten Zielgebiete sind das Gebiet Romans Trench, das ebenso wie die Gebiete Haidee und Little Chief Extension am nördlichen Kontakt der Trümmerzone Arnett liegt, sowie die Gebiete Italian Mine, South Arnett-Twin Long Drops, Thompson-Hibbs, Shenon Gulch und Porcupine, die sich innerhalb eines breiteren drei bis vier Kilometer langen Trends in der Nähe des südlichen Kontakts der Trümmerzone Arnett befinden. Alle oben erwähnten Gebiete waren in der Vergangenheit Gegenstand eingeschränkter RC-Bohrungen und stellen Ziele für künftige Bohrungen dar.Angesichts der verfügbaren Finanzmittel und der zahlreichen Bohrziele bei Beartrack und Arnett steht Revival Gold Inc. eine spannende Explorationssaison bevor, sagte Hugh Agro, President und CEO.Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration von Revival Gold Inc., ist der ausgewiesene qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Er hat in dieser Funktion den wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt. Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold Inc. besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.Zusätzlich zu seinen Beteiligungen an Beartrack und Arnett Creek verfolgt das Unternehmen auch andere Möglichkeiten zur Goldexploration und -erschließung und besitzt einen Anteil von 51 % am Phosphatprojekt Diamond Mountain in Uintah County (Utah).Revival Gold Inc. verfügt über etwa 50 Millionen ausstehende Aktien. Revival Gold Inc. verfügt über etwa 50 Millionen ausstehende Aktien. Zusätzliche Veröffentlichungen zu den Geschäftsberichten, technischen Berichten, Berichten über wesentliche Veränderungen, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com. 