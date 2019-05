Harmony Gold - Übernehmen die Bären?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanischen Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. könnte vor einer längst überfälligen Entscheidung stehen. Denn seit Anfang 2017 markierte die Aktie im Big Picture zwar übergeordnete tiefere Tiefs und doch finden die Bullen die Aktie immer wieder im Bereich von 1,50 USD auf. Der bald endende Handelsmonat dürfte der dritte Verlustmonat in Folge werden, sodass erneut die Unterstützung um 1,50 USD interessant werden sollte. Mehr dazu im Fazit.Der dritte Verlustmonat in Folge, von anzunehmenden Abgaben von rund 10% allein im Mai, wirft ggf. seine Schatten voraus. Denn sollten die Bullen nicht nochmals im Bereich um 1,50 USD je Anteilsschein einschreiten, könnte die Auflösung des sich darstellenden und zugleich fallenden Dreiecks als mittelfristiger Startimpuls darstellen. Unterhalb des Tiefs vom August 2018 bei 1,42 USD, würden dabei die Dämme brechen. Abgaben unter dieses Kurslevel dürfte weitere Verluste bis 1,20 USD und tiefer bis zum Abverkauf in Richtung des Penny-Stock-Universums bei 1,00 USD einleiten.Sollte es demgegenüber zu einer erneuten Stabilisierung rund um das Niveau von 1,50 USD kommen, könnten sich eben diese Kurse als lukrative Einstiegschance herausstellen. Denn eine Kursstabilisierung dürfte, wie in den Jahre zuvor, anziehende Notierungen bis zum derzeit seitwärts tendierenden gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 1,80 USD) einleiten, bevor darüber der Weg in Richtung von 2,00 USD bzw. vieler 2,15 USD geebnet sein dürfte.In dieser Kursregion wäre dann wohl wieder der Deckel zu finden. Zumindest sollten Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Ein Ausbruch über 2,15 USD sollte hingegen weitere Käufer aktivieren können, sodass man mit einer weiteren Performance in Richtung von 2,35 USD und dem folgend bis hin zur Marke bei 2,50 USD rechnen dürfte.Wie zuletzt ein möglicher Ausbruch eine Chance hätte sein können, wurde nicht getriggert, so könnte die vorausliegende Unterstützung ebenso interessant sein. Gelingt eine Stabilisierung um 1,50 USD, wäre eine Kurssteigerung bis 1,80 USD und dem folgend bis zum Widerstandsbereich von 2,00 bis 2,15 USD zu erwarten.Die gestrigen Abgaben von mehr als 5% lasten auf der Aktie. Bleiben die Bären jetzt am Ball, könnte bei weiteren Verlusten und einem Rückgang unter das Tief vom August 2018 bei 1,42 USD, die nächste Abwärtswelle bis 1,20 USD und darunter bis zur runden Marke von 1,00 USD rufen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.