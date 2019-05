Goldentwicklung verhalten, doch positive Prognose

Gold sieht sich einer ungewöhnlich herausfordernden Situation gegenüber, so heißt es von Business Line . Es gäbe unterstützende Faktoren, doch die positiven Auswirkungen auf das Metall seien vernachlässigbar. Selbst die zunehmende Risikoaversion habe den Goldpreis nicht angehoben. Die schwache Preisentwicklung habe Sorge und Unruhe unter den traditionellen Investoren entfacht, von denen viele eingefleischte Goldenthusiasten sind.Noch immer befindet sich das Metall in einer Spanne von 1.280 Dollar bis 1.285 Dollar je Unze; trotz geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit, scheiternder Handelsgespräche und anderer unterstützender Faktoren.Ein Grund dafür, dass sich Gold nicht deutlich bewegt hat, sei die Rolle der Finanzinvestoren. Selbst in diesen unsicheren Zeiten seien sie noch nicht dazu bereit, sich auf das gelbe Edelmetall zu verlassen. Zusätzlich nimmt der Glauben überhand, dass das Edelmetall als sicherer Hafen vom US-Dollar abgelöst wurde.Laut Angaben von Business Line sei die Prognose für Gold jedoch konstruktiv. In den kommenden Monaten solle das Weltwirtschaftswachstum eher verhalten bleiben, was wiederum den Aktienmarkt negativ beeinflussen solle. Dann würde sich das Metall erneut als sicherer Hafen herausstellen.© Redaktion GoldSeiten.de