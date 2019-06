Infografik: Kupfers Rolle in der neuen Ära der Energie

Konduktivität

Formbarkeit

Effizienz

Wiederverwertbarkeit

Wind- und Solarenergie sowie Batterien sind Technologien, die erneuerbare und saubere Alternativen bieten. Diese werden wiederum den Weg zu sauberer Energie ebnen, so geht aus einem Artikel von Visual Capitalist hervor. Dieser Übergang setzt jedoch bestimmte Mineralien wie Nickel, Lithium und Kobalt voraus. Am wichtigsten wird hierbei jedoch Kupfer sein.Mithilfe einer Grafik, die von der Copper Development Association bereitgestellt wurde, wird die besondere Rolle des Kupfers illustriert.Das rote Metall besitzt vier wichtige Faktoren, die es ideal für Wind- und Solartechnologie sowie Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge macht:Der technologische Fortschritt wird auch immer eine Nachfrage nach neuen Materialien mit sich bringen. Demnach ist es nicht überraschend, dass ein Übergang zu erneuerbaren Energien neue Materialien voraussetzt. Kupfer wird in dieser neuen Ära der Energie eine entscheidende Rolle spielen.© Redaktion GoldSeiten.de