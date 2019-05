Orchid Research: Silber wird sich weiterhin schlechter als Gold entwickeln

Leider gibt es für Silberbullen in absehbarer Zeit keine guten Nachrichten, was das Edelmetall betrifft. Das ist zumindest laut Forschungsunternehmen Orchid Research der Fall, wonach Silber sich weiterhin schlechter entwickeln wird als Gold, da es weniger als sicherer Hafen angesehen wird.So schrieb das Unternehmen laut Kitco News in einem Alpha-Seek-Post , dass Silber seit Februar "in einem eindeutigen Abwärtstrend" sei, woran sich in den kommenden Monaten nichts ändern sollte. Hinzu komme das hohe Risiko, dass die spekulative Positionierung in Silber stärker abwärts gerichtet werde und zu einem Ausverkauf führe."Spekulanten halten eine Netto-Short-Position in Silber an der COMEX, aber die Netto-Short-Position der Fonds ist gegenüber dem historischen Tief klein, sodass genug Raum für aggressives spekulatives Verkaufen bleibt", sagte das Unternehmen.Darüber hinaus sei die Nachfrage in der Zukunft ungewiss, stellte Orchid Research heraus und merkte an, dass die im April angestiegenen Silbermünzenverkäufe der Perth Mint nur einen zeitweisen Umschwung darstellen.Orchid Research rät Tradern, geduldig mit Silber zu sein, denn dies sei momentan die beste Herangehensweise an das Edelmetall.© Redaktion GoldSeiten.de