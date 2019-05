Commerzbank: Goldpreis stabilisiert sich

Karen Jones, Analystin bei der Commerzbank, erklärte, dass der Goldpreis nur einen kleinen Einbruch seines Aufwärtstrends verzeichnete und in der Lage war, sich bei 1.260 Dollar je Unze - deutlich über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt - zu stabilisieren. So geht aus einem Artikel von FXStreet hervor."Sollte der Markt weiterhin durch den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt sowie dem Oktoberhoch von 1.260/1.243,55 Dollar je Unze untermauert werden, so werden wir langfristig bullisch bleiben", kommentierte sie. Ein Schluss über dem Hoch der letzten Woche von 1.303 Dollar je Unze sollte ausreichen, um erneut für eine Aufwärtsbewegung zu einem Widerstand bei 1.324,76/1.326,51 Dollar je Unze, die Hochs von Januar und März, zu sorgen.Nur ein Schluss unter dem Oktoberhoch von 1.243,55 Dollar je Unze würde die bullische Position der Bank in Frage stellen und weitere Schwäche auf 1.231,20 Dollar je Unze andeuten. Eine Bewegung über 1.326,51 Dollar je Unze würde einen erneuten Test des Februarhochs von 1.347,11 Dollar je Unze erlauben. Direkt darüber liege der Widerstand bei 1.357,80 Dollar je Unze. "Das ist die Widerstandslinie 2014 bis 2019."© Redaktion GoldSeiten.de