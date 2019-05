BIZ reduziert Goldswapgeschäfte um zwei Drittel

Die Rechnungsberichte für März und April 2019, die die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) kürzlich veröffentlichte, weisen darauf hin, dass die Bank immer noch aktiv Goldswapgeschäfte durchführt, die sie dafür benutzt, um Zugang zum Gold der Geschäftsbanken zu erhalten, so ein Bericht des Gold Anti-Trust Action Committee (GATA).Die Rechnungsberichte zeigen, dass die BIZ einen starken Rückgang in Goldswapgeschäften in diesen zwei Monaten um ca. 215 Tonnen Gold verzeichnete.GATA zufolge gebe es nicht genug Informationen, um die Anzahl der Goldswapgeschäfte zu berechnen, doch anhand der kürzlich veröffentlichten Daten für März 2019 könnten die Goldswapgeschäfte per 31. März auf ein Volumen von 177 Tonnen geschätzt werden; eine Abnahme um 128 Tonnen gegenüber 303 Tonnen per 28. Februar 2019.Dies steht im Vergleich zu einem geschätzten Bestand von 247 Tonnen per 31. Januar 2019, 275 Tonnen per 31. Dezember 2018, 308 Tonnen im letzten November, 372 Tonnen letzten Oktober, 238 Tonnen letzten September und 370 Tonnen im August 2018.So habe die BIZ auch im April 2019 ihre Goldswapgeschäfte um weitere 87 Tonnen reduziert, womit per 30. April 2019 nur 99 Tonnen in Goldswapgeschäften übrig blieben. Somit hat die BIZ ihre Goldswapgeschäfte in den letzten zwei Berichtsmonaten um ca. 215 Tonnen, ungefähr zwei Drittel ihrer Swapgeschäfte, reduziert.© Redaktion GoldSeiten.de