Cape Lambert Resources Ltd.: Zahlungsbestätigung an La Patience

Das australische Rohstoff- und Investmentunternehmen Cape Lambert Resources Ltd. (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) kann bestätigen, dass die Firma Paragon Mining SARL (Paragon) für das Kobalt-Kupfer-Abraumprojekt Kipushi (siehe ASX-Mitteilung vom 2. Mai 2019) einen Betrag in Höhe von 500.000 US-Dollar an La Patience SPRL überwiesen hat.Chairman Tony Sage meint dazu: Wir bedanken uns bei Paragon für die Zahlung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in Verbindung mit dem Ausbau des Projekts.Mit freundlichen Grüßen, Cape Lambert Resources Ltd.Tony SageExecutive Chairman Cape Lambert Resources Ltd. ist ein börsennotiertes (ASX: CFE), diversifiziertes Rohstofferschließungs- und Investmentunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Markt mit Rohstoffen zu beliefern, die den Fortschritt unterstützen und unsere Zukunft mit Energie versorgen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!