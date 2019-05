Sibanye-Stillwater: Rücktritt des Gruppenvorsitzenden Sello Moloko und Ernennung von Dr. Vincent Maphai

Johannesburg, 29. Mai 2019 - Gemäß Abschnitt 3.59 der JSE Limited Listings Requirements teilt der Vorstand von Sibanye-Stillwater (JSE: SGL und NYSE: SBGL) mit, dass der derzeitige Verwaltungsratsvorsitzenden, Herr Sello Moloko, seinen Rücktritt mit Wirkung zum 30. September 2019 eingereicht hat, um sich auf seine anderen Aufgaben und die Weiterentwicklung der von ihm 2005 gegründeten Thesele Group zu konzentrieren.Herr Moloko ist seit der Gründung im Februar 2013 Vorsitzender der Gruppe und hat das Wachstum und die Entwicklung der Gruppe von einem südafrikanischen Goldproduzenten zu einem führenden internationalen Edelmetallunternehmen begleitet, und der Verwaltungsrat dankt ihm für seinen klugen Rat und seine Unterstützung während dieser transformativen Phase in der Geschichte des Unternehmens.Herr Moloko kommentierte dies: "Es war mir eine Ehre, die Entwicklung von Sibanye-Stillwater von seinen bescheidenen Anfängen vor sechs Jahren zu dem einzigartigen, weltweit diversifizierten Edelmetallunternehmen von heute zu leiten und daran teilzunehmen. Nach der Bewältigung einiger bedeutender Herausforderungen in den letzten 18 Monaten und dem erfolgreichen Abschluss der gestrigen Abstimmung der Aktionäre über die Genehmigung der Lonmin-Akquisition bin ich zuversichtlich, dass die Gruppe bereit ist, ihre Vision der Schaffung von Mehrwert für alle unsere Interessengruppen umzusetzen, und glaube, dass dies ein günstiger Zeitpunkt ist, um den Staffelstab des Präsidenten zu übergeben. Ich danke meinen Vorstandskollegen und der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater für die Unterstützung und Kameradschaft und wünsche ihnen alles Gute für die nächste Phase der Entwicklung des Unternehmens."Der Verwaltungsrat freut sich auch, die Ernennung von Dr. Vincent Maphai bekannt zu geben, der die Nachfolge von Herrn Moloko als Präsident und nicht-exekutives unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats antreten wird und mit Wirkung zum 1. Juni 2019 als designierter Präsident in den Verwaltungsrat eintreten wird. Die Ernennung von Dr. Maphai folgt einem umfangreichen Suchprozess und ermöglicht eine angemessene Übergabefrist, um die Kontinuität zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat gratuliert und begrüßt Dr. Maphai und freut sich auf seinen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von Sibanye-Stillwater Dr. Maphai verfügt über eine herausragende Karriere in den Bereichen Wissenschaft, Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst.Bis zum 30. Juni 2018, als er nach 48 Jahren Vollzeitarbeit in den Ruhestand ging, war er Gastprofessor am Williams College in Massachusetts. Davor war er 10 Jahre lang als Corporate Affairs und Transformation Director bei der South African Breweries Limited tätig, nach fünf Jahren als Chairman von BHP Billiton Ltd, Südafrika.Dr. Maphai war auch an verschiedenen Projekten und Rollen im Bereich der öffentlichen Ordnung beteiligt, darunter die National Planning Commission, die Presidential Review Commission (Vorsitzender) und die South African Broadcasting Corporation (SABC). Er war Mitglied des Rates der University of KwaZulu-Natal (Vorsitzender) und der University of South Africa. In einer zwei Jahrzehnte währenden akademischen Laufbahn hat er an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland studiert und gelehrt.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiter Investor Relations+27 (0) 83 453 4014In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "safe harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "kann", "könnte", "glauben", "antizipieren", "Ziel", "schätzen" und ähnlichen Wörtern identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem in Bezug auf unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzpositionen, unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, unsere Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und den erwarteten Nutzen und die Synergien von Transaktionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen unseres oberen Managements widerspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater befinden, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von allen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im am 30. März 2018 veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater bei der Securities and Exchange Commission am 2. April 2018 eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.