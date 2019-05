Weitere oberflächennahe hochgradige Bohrergebnisse aus Piedmonts Konzessionsgebiet Core

BohrlRechtsHochweHöhe AzimNeigTie von bis AbschLi2

- Piedmont hat die Analyseergebnisse für 41 weitere Bohrlöcher aus der Phase-IV-Bohrkampagne erhalten, wobei in 40 der 41 Löcher eine bedeutende Mineralisierung festgestellt wurde, einschließlich:- 17,0 m mit 1,60 % Li2O ab 75 m und 6,6 m mit 1,44 % Li2O ab 64 m in Bohrloch 19-BD-295- 14,9 m mit 1,76 % Li2O ab 27 m und 4,3 m mit 0,95 % Li2O ab 52 m in Bohrloch 19-BD-298- Das Vorkommen oberflächennaher Abschnitte steht im Einklang mit vorherigen Ergebnissen aus Piedmonts Konzessionsgebiet Core- Im Zuge von Phase IV wurden weitere 18 Löcher gebohrt, deren Analyseergebnisse ausstehen- Piedmont ist auf Kurs, um im Juni 2019 eine deutliche Steigerung der Mineralressourcenschätzungen melden zu können- Aktualisierte Scoping-Studie mit deutlich längerer Lebensdauer für Juli 2019 angesetzt Piedmont Lithium Ltd. (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern aus dem Phase-IV-Programm (siehe Anhang 1) bekannt zu geben. Die Bohrungen erfolgten im Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (der ZSG) in North Carolina (USA). Die hochgradigen Ergebnisse stammen von Bereichen des Explorationsziels und von neuen Konzessionen innerhalb des Konzessionsgebiets Core (Core) (Abbildung 1). In 40 der 41 gemeldeten Bohrlöcher wurde eine bedeutende Mineralisierung festgestellt.Die Phase-IV-Bohrungen erweitern die Ausmaße und die Kontinuität des Pegmatitsystems bei Core nach wie vor und schaffen dadurch Vertrauen für eine bedeutende aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Juni. Im Jahr 2018 meldete das Unternehmen bei Core eine Mineralressourcenschätzung von 16, 2 Millionen Tonnen mit 1,12 % Li2O, die, wie in der im September 2018 veröffentlichten Scoping-Studie des Unternehmens berichtet wurde, eine Projektlebensdauer von 13 Jahren stützt. Im April 2019 gab das Unternehmen eine Steigerung der Mineralressourcenschätzung auf 19,0 Millionen Tonnen mit 1,15 % Li2O bekannt, einschließlich einer Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Central des Unternehmens.President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagt dazu: Wir sind mit diesen Zwischenergebnissen der Phase-IV-Bohrungen sehr zufrieden. Sie heben die hochgradige Mineralisierung in Oberflächennähe weiter hervor. Die oberflächennahe Beschaffenheit des Erzkörpers ebenso wie die reine Spodumenmineralogie, der lokale Markt für Nebenprodukte und die herausragende Infrastruktur sind wichtige Faktoren, die das Lithiumprojekt Piedmont im ersten Quartil der Kostenkurve platzieren sollten. Wir freuen uns darauf, im Juni eine deutliche Steigerung unserer konzessionsgebietsweiten Ressource bekannt zu geben und diese größere Ressource in einer aktualisierten Scoping-Studie im Juli zu berücksichtigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46922/190529 - Core drill results_FINAL_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Lageplan der KonzessionsgebieteDas vornehmliche Ziel des Phase-IV-Bohrprogramms bei Core besteht darin, die aktuelle Mineralressource im Konzessionsgebiet Core (16,2 Mio. t mit 1,12 % Li2O) zu erweitern und die allgemeine prognostizierte Lebensdauer der Mine zu verlängern. Weitere Ziele sind der Abschluss ausgewählter Ergänzungsbohrungen (Infill), um ein Verhältnis der als angezeigt zu den als abgeleitet eingestuften Ressourcen zu bewahren und mögliche Mineralisierungstrends in den neu erworbenen Konzessionen, die an das Konzessionsgebiet Core angrenzen, zu erproben.Im Juni 2018 meldete das Unternehmen im Konzessionsgebiet Core ein Explorationsziel im Umfang von 4,5 bis 5,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,10 % bis 1,20 % Li2O. Der mögliche Umfang und der Gehalt dieses Explorationsziels ist konzeptueller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Die Phase-IV-Bohrungen im Konzessionsgebiet Core haben sich mehrheitlich auf diese Gebiete konzentriert.Im Zuge der Phase-IV-Bohrungen wurden bei Core bislang 78 Löcher über insgesamt 13.210 Meter absolviert. Am 14. März 2019 veröffentlichte das Unternehmen die ersten Bohrergebnisse aus 19 Löchern und in dieser Mitteilung werden die Ergebnisse von 41 Löchern gemeldet (Abbildung 2); die Analyseergebnisse von 18 Löchern stehen noch aus. 59 der 60 gemeldeten Bohrlöcher wiesen eine bedeutende Mineralisierung auf, wodurch die Ausmaße und die Kontinuität des Pegmatitsystems im Konzessionsgebiet Core erweitert wurden.Jüngste Bohrungen im südlichen Teil von Core (Löcher 295, 298 und 299) haben mehrere mächtige, hochgradig mineralisierte spodumenhaltige Pegmatite bestätigt. Diese Pegmatite weisen, wie in anderen Teilen des Konzessionsgebiets zu sehen ist, eine leichte Neigung nach Südosten oder eine nahezu flache Ausrichtung auf (Abbildung 3).Die Identifizierung von flachen Pegmatitgängen bietet Potenzial für die Entdeckung einer Mineralisierung in Bereichen, in der sie zuvor als begrenzt erachtet wurde. Weitere Bohrungen im Anschluss an die Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenschätzung werden sich auf diese Gebiete mit erneuertem Potenzial konzentrieren, wie beispielsweise das Gebiet, das in dem Querschnitt unten hervorgehoben ist (Abbildung 3).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46922/190529 - Core drill results_FINAL_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Standorte der Bohrlöcher im Konzessionsgebiet Corehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46922/190529 - Core drill results_FINAL_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3. Querschnitt des Konzessionsgebiets Core Piedmont Lithium Ltd. (ASX: PLL, Nasdaq: PLL) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina (der ZSG) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen den 1950ern und 1980ern den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.Keith D. Phillips, President & CEOTel.: +1 973 809 0505E-Mail: kphillips@piedmontlithium.comAnastasios (Taso) ArimaExecutive DirectorTel.: +1 347 899 1522E-Mail: tarima@piedmontlithium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Piedmonts Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Piedmont liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Meldung Rechnung zu tragen.Vorsorglicher Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten zu den Schätzungen von gemessenen, angezeigten und abgeleiteten RessourcenDie Mineralressource des Projekts im Konzessionsgebiet Core von 16,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,12 Prozent Li2O beinhaltet angezeigte Mineralressourcen von 8,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,15 Prozent Li2O sowie abgeleitete Mineralressourcen von 7,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,09 Prozent Li2O. Die Mineralressource des Projekts im Konzessionsgebiet Central von 2,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,34 Prozent Li2O beinhaltet angezeigte Mineralressourcen von 1,41 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,38 Prozent Li2O und von 1,39 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,29 Prozent Li2O.Das in dieser Präsentation enthaltene Datenmaterial wurde im Einklang mit den Bestimmungen der in Australien geltenden Wertpapiergesetze erstellt, welche sich von den Bestimmungen der in den USA geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe Mineralressourcen, gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen sind australische Begriffe, die gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves (Ausgabe 2012, der JORC-Code) definiert wurden. Da es sich dabei jedoch um keine begrifflichen Definitionen gemäß dem Industry Guide 7 (SEC Industry Guide 7) des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) handelt, dürfen diese normalerweise nicht in Berichten und Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) verwendet werden. Es kann daher sein, dass die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen, in denen Piedmonts Rohstofflagerstätten beschrieben werden, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, wie sie von US-Unternehmen im Einklang mit den Richtlinien der Berichterstattung und Veröffentlichung laut den US-Wertpapiergesetzen und den entsprechenden Normen und Vorschriften veröffentlicht werden. Anleger in den USA werden dringend ersucht, die von Piedmont in Formular 20-F veröffentlichten Daten zu konsultieren. Die entsprechenden Unterlagen können von Piedmont bzw. über das EDGAR-System auf der SEC-Webseite http://www.sec.gov/ angefordert werden.Stellungnahme der Sachverständigen: Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lamont Leatherman, einem Sachverständigen (Competent Person) und eines registrierten Mitglieds der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, einer Recognized Professional Organization, erstellt oder geprüft wurden, und spiegeln diese wider. Herr Leatherman ist ein Berater des Unternehmens. Herr Leatherman verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Leatherman erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsziele und Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Leon McGarry, einem Sachverständigen(Competent Person), einem Professional Geoscientist (P.Geo.) und eines registrierten Mitglieds der Association of Professional Geoscientists of Ontario (APGO Nr. 2348), einer Recognized Professional Organization, erstellt oder geprüft wurden, und spiegeln diese wider. Herr McGarry ist ein Senior Resource Geologist und Vollzeitmitarbeiter bei CSA Global Geoscience Canada Ltd. Herr McGarry verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als Sachverständiger gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources Ltd. and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr McGarry erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.Piedmont bestätigt, dass a) sich das Unternehmen keiner neuen Informationen oder Daten bewusst ist, welche wesentliche Auswirkungen auf das in den ASX-Originalmitteilungen enthaltene Datenmaterial haben würden; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen, den Explorationszielen, den Produktionszielen und den von diesen Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten zugrunde liegen und in den ASX-Originalmitteilungen enthalten sind, auch weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die relevanten Gutachten der Sachverständigen in diesem Bericht präsentiert werden, nicht wesentlich von den ASX-Originalmitteilungen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Die vollständige Pressemeldung in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20190529/pdf/445fpkqd8zn6ky.pdf