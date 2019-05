Öl-Brent - Nochmals in Richtung 62,00 USD?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent konnte sich bis zum Monatsende Mai stark erholen. Seither gerät der bullische Motor jedoch etwas ins Stocken, sodass bei einem neuen Reaktionstief unterhalb von 67,00 USD je Barrel ein nochmaliger Test der Unterstützungsmarke bei 62,00 USD anstehen könnte. Dieses Niveau bietet durchaus interessante Chancen im Rahmen einer Wiederaufnahme der Preissteigerung.Ziehen die Notierungen hingegen direkt über 73,50 USD an, könnte es auch eine vorzeitige Aufwärtsbewegung in Richtung von 78,00 USD geben. Oberhalb dessen besteht dann sogar die Möglichkeit von Zugewinnen bis hin zum Level bei 83,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.