Gold - Der Trend zeigt nach unten

In den Vorwochen bewegte sich Gold abwärts, konnte aber bei 1.266 USD einen kleinen Boden ausbilden. Die Notierungen schoben sich dann auch aus dem Abwärtstrend heraus, was sich als Bullenfalle dargestellt hat. Nach einem weiteren Test der Unterstützung bei 1.266 USD scheiterte Gold zuletzt wieder an der Hürde bei 1.289 USD.Nach dem erneuten Rückfall in den alten Abwärtstrend besteht die Gefahr, dass sich der Goldpreis weiter bis 1.266 USD bewegt. Sollte diese Unterstützung nicht gehalten werden, öffnet sich der Weg in Richtung der 1.236 USD. Die bei 1.255 USD liegende Aufwärtstrendlinie könnte zwischenzeitlich stützen. Oberhalb der 1.289 USD würde sich das Chartbild hingegen aufhellen. Erst bei einem Ausbruch über 1.301 USD wäre eine Bodenbildung gegeben.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG