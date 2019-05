First Graphene Ltd.: Erhalt der NICNAS-Zulassung - FGR ist in einzigartiger Lage, mit kommerziellen Verkauf zu beginnen

- Das vom Gesundheitsministeriums, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS, nationales Melde- und Bewertungssystem für Industriechemikalien) eingegangene Schreiben informiert darüber, dass unser Antrag von NICNAS und dem Ministerium für Umwelt und Energie gemeinsam geprüft wurde.- Der von NICNAS erstellte öffentliche Bericht wurde FGR zur Verfügung gestellt, und wir haben die Entgegennahme des Berichts mitgeteilt.- Das Ministerium für Umwelt und Energie muss jetzt darauf antworten und mitteilen, dass es mit dem öffentlichen Bericht zufrieden ist, und NICNAS wird dann das Zertifikat ausstellen, das es FGR ermöglicht, mit der Herstellung und dem Verkauf zu beginnen.- FGR ist jetzt in der einzigartigen Lage, als einziges Unternehmen Graphenprodukte mit behördlicher Genehmigung in Australien herzustellen und zu vertreiben.- Die NICNAS-Zulassung ergänzt die bestehende REACH-Registrierung des Unternehmens für das Vereinigte Königreich und Europa.Wie im Februar 2019 bekannt gegeben, hatte FGR einen Antrag gestellt, damit die PureGRAPH(TM)-Graphenprodukte vom National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS, nationales Melde- und Bewertungssystem für Industriechemikalien) für einen Eintrag in das Australian Inventory of Chemical Substances (AICS, australisches Verzeichnis chemischer Substanzen) angemeldet und bewertet werden.Am 28. Mai 2019 wurde das Unternehmen vom Gesundheitsministerium (NICNAS) über den Abschluss seiner Bewertung informiert, und dass die Genehmigung für die Herstellung und den Vertrieb von PureGRAPH (TM) - Produkten in Australien erteilt werde. Die Herstellung erfolgt in unserer bestehenden Produktionsstätte mit einer Kapazität von bis zu 100 Tonnen pro Jahr.Diese Genehmigung versetzt FGR in die einzigartige Position, das einzige Unternehmen mit behördlicher Genehmigung zu sein, das Graphenpulver in Australien herstellt und vertreibt.In Kombination mit der zuvor erteilten REACH-Registrierung ist FGR das einzige Unternehmen weltweit, das eine behördliche Genehmigung für den Verkauf von bis zu 10 Tonnen Graphenpulver pro Jahr im Vereinigten Königreich und Europa sowie für den Verkauf unserer Kapazität an Graphenpulver in Australien besitzt.Alle Produzenten oder potenzielle Produzenten sowie Importeure von Graphen müssen bei NICNAS einen Antrag einreichen, um die Chemikalie/das Graphen anzumelden. Dies umfasste die Bereitstellung von Informationen wie z. B. die chemische Eigenschaft, Toxikologie und Umweltinformationen. All dies benötigte einen beachtlichen Forschungsaufwand. Als ein Pionierunternehmen hat FGR den Vorteil, dass nach Zulassung der neuen Chemikalie sie für die ersten 5 Jahre vertraulich behandelt wird (kein Eintrag in den öffentlichen oder vertraulichen Inventarlisten). Dies wird als "eintragsfreier Zeitraum" (non-listing Period) bezeichnet und bedeutet, First Graphene Ltd. kann gemäß dieser Registrierung die neue Chemikalie importieren oder herstellen.Craig McGuckin, Managing Director, sagte: "Dies war eine wichtige Zulassung für das weitere Wachstum unseres Graphenmaterialiengeschäfts in Australien. In Verbindung mit FGRs jüngster REACH-Registrierung demonstriert dies unsere Position als ein führender ethischer Anbieter großer Mengen hochwertiger Graphenprodukte. Mein Dank gilt unseren Mitarbeitern und Universitätskooperationspartnern, die an der erfolgreichen Antragstellung beim Gesundheitsministerium mitgearbeitet haben."(ASX: FGR)First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene Ltd. (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich.Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.Craig McGuckin, Managing DirectorTel. +61-1300-660 448Warwick Grigor, Non-Executive ChairmanTel. +61-417-863187info@firstgraphene.com.auwww.firstgraphene.com.auIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.