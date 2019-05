Aurania Resources gibt vorgeschlagene Änderungen im Verwaltungsrat bekannt

Toronto, 30. Mai 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft für die am 20. Juni 2019 stattfindende Jahres- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre ("ASM") einen Vorschlag für den Verwaltungsrat der Gesellschaft gemacht hat. Der neue Verwaltungsrat wird aus fünf Mitgliedern bestehen, darunter zwei neue Kandidaten für die Wahl, Herr Warren Gilman und Herr Jonathan H. Kagan.Herr Warren Gilman ist ausgebildeter Bergbauingenieur. Er ist Gründer, Chairman und CEO der Queen's Road Central Capital Ltd. mit Sitz in Hongkong. Warren war von 2011-2019 Chairman und CEO der in Hongkong ansässigen CEF Holdings Ltd, wo er für eine der größten auf den Bergbau fokussierten Investmentgesellschaften in Asien verantwortlich war. Davor war er Vice Chairman von CIBC World Markets. Warren war 10 Jahre lang Geschäftsführer und Leiter der Region Asien-Pazifik für CIBC, wo er für die Aktivitäten von CIBC in ganz Asien verantwortlich war. Er war auch Mitbegründer der Global Mining Group von CIBC im Jahr 1988.Während seiner 26 Jahre bei CIBC leitete Warren das Mining-Team in Kanada, Australien und Asien und arbeitete in den Büros von CIBC in Toronto, Sydney, Perth, Shanghai und Hongkong. Er war Berater der größten Minenunternehmen der Welt, darunter BHP, Rio Tinto, Anglo American, Noranda, Falconbridge, Meridian Gold, China Minmetals, Jinchuan und Zijin, und war verantwortlich für einige der größten Kapitalmarktfinanzierungen in der kanadischen Minengeschichte. Warren Gilman ist ein regelmäßiger Teilnehmer an Foren und Diskussionen der Bergbauindustrie.Warren erwarb seinen B.Sc. in Mining Engineering an der Queen's University und seinen MBA an der Richard Ivey School of Business. Er ist Vorsitzender des International Advisory Board der Western University und Mitglied des Dean's Advisory Board der Laurentian University.Herr Jonathan Kagan ist ausgebildeter Investmentbanker. Er ist Managing Principal von Corporate Partners in New York. Zuvor war Jonathan Geschäftsführer von Corporate Partners I, dem er 1990 beitrat, und von Centre Partners Management LLC, wo er die Centre Capital Funds verwaltete. Er begann seine Karriere 1980 im Investment Banking von Lazard und wurde 1987 General Partner. Bei Lazard war Jonathan an der Leitung der Bereiche Corporate Finance und Kapitalmärkte beteiligt. Er war Direktor von börsennotierten Aktiengesellschaften und ist Direktor mehrerer Privatunternehmen.Jonathan erhielt einen M.A. (1st Hon.) von der Oxford University und einen A.B., summa cum laude und Phi Beta Kappa, vom Harvard College.Drei Direktoren der Gesellschaft, Frau Elaine Ellingham, Dr. Gerald Harper und Herr Marvin Kaiser, stellen sich nicht zur Wiederwahl an der ASM der Gesellschaft zur Verfügung.Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, kommentierte: "Ich danke Elaine, Gerald und Marv für ihren Einsatz und ihr Engagement für das Unternehmen und seine Aktionäre in den letzten zehn Jahren und wünsche ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Bemühungen. Ich freue mich, über die fundierte Erfahrung und Expertise zu verfügen, die Warren Gilman und Jonathan Kagan an einem kritischen Punkt in der Entwicklung unseres Unternehmens in unseren Vorstand einbringen werden."Das Aurania's Notice of Meeting and Management Information Circular in Bezug auf den ASM wird anschließend eingereicht und ist unter SEDAR www.sedar.com. verfügbar.Aurania wird seine Jahres- und Sondertagung der Aktionäre am Donnerstag, den 20. Juni 2019 um 15:00 Uhr ET abhalten. Das ASM findet in Vantage Venues, Inverness Room, 150 King Street West, 27th Floor, Toronto, Kanada statt. Die Aktionäre werden zur Teilnahme aufgefordert und eingeladen.Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetalle und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ , Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, Manager - Investor Services(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comDr. Richard Spencer, PräsidentAurania Resources Ltd.(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.