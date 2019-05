Standard Chartered: Goldpreis von 1.285 Dollar je Unze in Q2 2019

Der Goldpreis hätte sich gegenüber der Dollarstärke wacker gehalten und würde in den nächsten Wochen wahrscheinlich in einer Spanne verbleiben, mit durchschnittlichen 1.285 Dollar je Unze im zweiten Quartal, so erklärte Standard Chartered am Donnerstag.Der Dollar hätte die Aufwärtsbewegungen des Goldes bisher eingeschränkt, berichtet Kitco News . Der Abwärtstrend werde jedoch auch vom physischen Markt unterstützt, so Edelmetallanalystin Suki Cooper. "Gold sah sich in den letzten Tagen Gegenwinden gegenüber, doch wir denken, dass sich der Goldpreis inmitten der Handelsspannungen und angesichts der Dollarstärke gut gehalten hat."Der makroökonomische Hintergrund würde weiterhin den Ton für den Goldhandel angeben, wobei der physische Markt Abwärtsbewegungen unterstützen würde, so Cooper. "Die Wahrscheinlichkeit einer Kürzung des US-Leitzinses hat zugenommen und unterstützt den Goldpreis", fügte sie hinzu. "Der Markt preist nun eine Wahrscheinlichkeit von 82,8% ein, dass es 2019 eine Zinskürzung geben wird."© Redaktion GoldSeiten.de