Benchmark Metals erwirbt zusätzliche Konzessionsfläche von 7,52 km² mit neuen Zielgebieten

Edmonton, 30. Mai 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, bekannt zu geben, dass das Gold-Silber-Projekt Lawyers in British Columbia (Kanada) um eine neue 752 Hektar große Konzessionsfläche erweitert wurde. Die neuen Claims grenzen im Südosten an das bestehende Konzessionsgebiet und vergrößern damit das Projekt Lawyers im nordöstlichen Teil des ertragreichen, metallhaltigen Stikine-Terrans auf 127 km2 (Abbildung 1). Magmatische Ereignisse während der unteren Trias und des oberen Jura im Stikine-Terran sind die treibende Kraft hinter der Entstehung von mineralisierenden Porphyr- und epithermalen Systemen. An der Ost- und der Westseite des Bowser-Beckens sind dieselben magmatischen und mineralisierenden Ereignisse zu erkennen (Logan und Mihalynuk, 2014); sie bilden einen Bogen mit einer Mineralisierung aus Gold und mehreren anderen Metallen, der hierin als Golden Horseshoe bezeichnet wird (Abbildung 1).CEO John Williamson sagte dazu: Benchmark hat seinen Grundbesitz im Jahr 2019 deutlich vergrößert und sämtliche Anteile an neuen Claims in Gebieten erlangt, in denen große anomale geophysikalische Ziele sowie anomale geochemische Gold-Silber-Ergebnisse vorliegen. Das Bohrprogramm 2019 wird sich auf vorrangige Ziele für die Ressourcenerweiterung konzentrieren, aber auch Zielgebiete in den neuen Claims, bei denen zuvor noch nie gebohrt wurde, erproben.Der neu abgesteckte Claim erstreckt sich über eine mehr als 3 km lange radiometrische und gleichzeitig magnetische Anomalie und stellt eine Fortsetzung des bestehenden Konzessionsgebiets Lawyers dar. Die regionalen Magnetfelddaten weisen auf eine Struktur mit Nordwest-Südost-Ausrichtung hin, die den neuen Claim durchkreuzt und parallel zu anderen Strukturen verläuft, die für die Verteilung der Mineralisierung in den bestehenden Mineralressourcen im Lawyers-Trend von entscheidender Bedeutung sind. Sehr begrenzte historische Gesteins- und Bodenprobenahmen im neuen Claim haben anomale Gold-, Silber- und Kupferwerte geliefert.Mit dem neuesten abgesteckten Claim hat Benchmark das Projekt Lawyers im Jahr 2019 um zusätzliche, 28 km2 große Konzessionsflächen erweitert (~30 % Steigerung), die bei Boden- und Gesteinsprobenahmen ermittelten anomale Gold-, Silber- und Kupferwerte beinhalten. Die neuen Flächen enthalten auch drei große geophysikalische Anomalien, die mit einer Reihe von anomalen historischen Gesteins- und Bodenproben übereinstimmen.Benchmark hält sämtliche Schürfrechte an den neuen Claims, in denen sich besonders aussichtsreiche Muttergesteine sowie eine wichtige, zwischen der Stuhini Group und den Vulkangesteinen der Hazelton Group gelegene Diskordanz befinden. Dieser stratigraphische Horizont stellt einen wichtigen Marker dar; viele Lagerstätten im Golden Horseshoe konzentrieren sich entlang dieses Horizonts. Das Projekt Lawyers liegt im Stikine-Terran, wo magmatische Ereignisse die Entstehung von mineralisierenden Porphyr- und epithermalen Systemen begünstigten. Diese mineralisierenden Ereignisse bilden einen Bogen mit Gold- und polymetallischen Lagerstätten rund um das Bowser-Becken (einschließlich Brucejack, KSM, Premier, Red Mountain, Bronson, GT Gold, Red Chris und Kemess), der als Golden Horseshoe bezeichnet wird. Der Horizont durchschneidet die neuen Claims, wobei mehr als die Hälfte der neuen Konzessionsflächen vom Metsantan-Glied der Vulkansteinformation Hazelton Group, dem Muttergestein des Großteils der bekannten Mineralisierung entlang des Lawyers-Trends, bedeckt ist.Der Lawyers-Trend entwickelt sich zusehends zu einem Prospektionsgebiet von großer regionaler Bedeutung; er folgt linear verlaufenden magnetischen bzw. radiometrischen Anomalien mit Nordwest-Südost-Ausrichtung und verbindet zahlreiche Gold- und Silbervorkommen, die über das gesamte Konzessionsgebiet Lawyers verstreut sind. Es mehren sich die Hinweise darauf, dass es sich bei dieser Anomalie um eine Struktur von regionaler Bedeutung handeln könnte, die eine Art Leitungskanal für gold- und silberführende Flüssigkeiten darstellt.Benchmark hat neue historische Daten für das Konzessionsgebiet Lawyers erworben und wertet diese derzeit aus; neue Informationen und Ergebnisse werden in Kürze vorgelegt.Lageplan von Golden Horseshoe und den neuen Claims (Abbildung 1)Golden Horseshoe bietet einen visuellen Zusammenhang für die Minen, Entdeckungen und die gemeinsame Geologie der Regionen Golden Triangle und Toodoggone, die einen ertragreichen, metallhaltigen Bogen bilden, der die Terrane Quesnel und Stikine beinhaltet. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:John Williamson e.h.John Williamson, Chief Executive OfficerJim Greig, Presidentjimg@BNCHmetals.comTel: (604) 260-6977 