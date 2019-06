Top-Banken: Einnahmen im Rohstoffsektor steigen um 6%

Das Einkommen der 12 größten Investmentbanken innerhalb des Rohstoffsektors fiel in den ersten drei Monaten des Jahres 6% höher aus als im Vorjahreszeitraum, so berichtet Euronews . Grund dafür sei der durch Öl gemachte Umsatz gewesen.Der im Zusammenhang mit Rohstoffen stehende Umsatz belief sich im letzten Jahr auf 3,6 Milliarden Dollar und war damit verglichen zu 2008, als sich dieser auf 15,9 Milliarden Dollar belief, deutlich gefallen. Im ersten Quartal dieses Jahres betrugen die Einnahmen, die durch den Rohstoffhandel, den Verkauf von Derivaten und andere Aktivitäten im Sektor gemacht wurden, 1,2 Milliarden US-Dollar."Die Umsatzzunahme wurde hauptsächlich durch Öl angetrieben. US-Strom und Gas sanken von ihren starken Ergebnissen in Q1 2018. Die Metalleinnahmen gingen aufgrund einmaliger Zunahmen bei den Basismetallen zurück", so das Beratungsunternehmen Coalition.Die 12 größten Banken, deren Quartalsberichte einbezogen wurden, sind die Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Societe Generale und UBS.© Redaktion GoldSeiten.de