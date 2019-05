Troy Resources Ltd. - Bohrergebnisse: Ich bleibe treu

Troy gab heute weitere Bohrergebnisse vom OHIO CREEK Goldprojekt bekannt: Link Erneut gute Treffer wie 3 Meter mit 41,7 g/t Gold ab einer Tiefe von nur 29 Metern oder 16 Meter mit 6,4 g/t Gold.Auch die anderen Hits sehen gut aus und das Material ist deutlich hochgradiger als alles andere, was Troy Resources auf der aktuellen Mine abbaut.Das Infill-Drilling geht weiter und weitere 11 abgeschlossene RC-Bohrungen stehen noch zur Auswertung an. Ebenfalls wurden bereits 8 Diamantkernbohrungen abgeschlossen. Ein zweites RC-Rig soll zeitnah auf dem Projekt ankommen.Das Explorationscamp für bis zu 20 Personen ist so gut wie fertiggestellt und auch an allen anderen Fronten geht es nun voran:Der Cutback soll weiterhin nach Plan laufen und das Unternehmen hat das erste Erz auf dem Larken Gebiet (Gehalt laut Ressourcen-Studie bei 2 bis 2,5 g/t Gold) abgebaut und schafft es zur Verarbeitungsanlage.Ohio Creek entwickelt sich weiterhin gut und die Ergebnisse deuten auf ein sehr interessantes Goldprojekt in der Nähe der Verarbeitungsanlage hin.Ich bleibe der Aktie treu und setze weiterhin auf einen Turn-Around der Operation in den nächsten Monaten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.