Agnico Eagle - Wie weit kann der Adler fliegen?

Das kanadische Minenunternehmen Agnico Eagle Mines Ltd. , das im HUI-Index gelistet ist, machte erst am 31. Mai wieder von sich reden. Die größte "hauseigene" Goldlagerstätte Meliadine-Mine hat die kommerzielle Produktion erreicht. Die Mine wird laut Prognose 2019 230.000 Goldunzen zu je 612 USD fördern können. Anleger sind entsprechend optimistisch und schicken die Anteilspapiere in der zurückliegenden Handelswoche um fast 6% nach oben dicht an die letzten Jahreshochs heran. Wo liegen jetzt die nächsten Kursziele?Gegenüber der letzten Einschätzung vom 2. Januar "Agnico Eagle - Die Kursziele für 2019" hat sich der Performance-Abstand zum HUI-Index tatsächlich weiter vergrößert. Der Aktie ist zum Teil sogar gegen den allgemeinen Abwärtstrend des Gesamtmarktes gestiegen.Charttechnisch hat sich im großen Bild auf Wochenebene jedoch nicht allzu viel getan. Allerdings sind die genannten Ziele für 2019 von 50 bis 57 USD nach fünf Monaten noch nicht einmal ansatzweise erreicht worden. Das skizzierte und positive Setup ist dennoch weiter in takt und aktuell.Nach dem Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Hoch im Jahre 2016, stieg der Aktienkurs bis März noch auf 45 USD. Dort setzte eine Gegenbewegung zurück auf unter 40 USD ein. In diesem Zusammenhang wurde zufällig und ausgerechnet nochmals die besagte Abwärtstrendlinie von "oben" getestet. Anschließend nahm der Kurs wieder Fahrt Richtung Norden auf.Die charttechnische Verfassung ist damit weiter gut und solide. Sobald die Marke von 45 USD überwunden werden kann, steht anschließend gleich die 50 USD Marke zur Diskussion. Anleger sollten aber noch nicht zu viel von ihrer Lieblingsaktie erwarten!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.