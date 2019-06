Goldpreis zeigt Stärke und notiert wieder über 1.300 $

Langfristige Kursentwicklung des Goldpreises

Gold-Future im definierten Aufwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit August 2017 bei einem letzten Kurs von 1.3010,2 $.Ausgehend von dem im Mai erreichten Jahrestief bei 1.267,3 $ hat sich in den letzten Wochen eine Trendumkehrformation entwickelt, wobei der Goldpreis in der vergangenen Woche eindrucksvolle Stärke zeigte und in der Spitze bis 1.311,9 $ stieg. Der Wochenschlusskurs liegt bei 1.310,2 $. Das Chartbild hat sich deutlich verbessert und von negativ auf positiv gedreht.Aus Sicht des Wochencharts liegt ausgehend vom Jahrestief ein definierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für tendenziell weiter steigende Kurse am Goldmarkt liegt nun bei ca. 65%.Das nächste größere Kursziel könnte das Märzhoch bei 1.324.5 $ sein. Möglicherweise besteht weiteres Aufwärtspotential bis zum Jahreshoch bei 1.349,8 $.Erst ein relativ unwahrscheinlicher Kursrückgang unter das Jahrestief bei 1.267,3 $ würde das positive Chartbild auf wieder auf negativ drehen.© Karsten Kagels