Goldpreisprognose: Wall & Main Street erwarten höheren Preis

Wie aus der wöchentlichen Umfrage hervorging, die letzte Woche von Kitco News veröffentlicht wurde, sind sowohl Main als auch Wall Street in Erwartung eines höheren Goldpreises. Das Metall solle sein neu gefundenes Aufwärtsmomentum beibehalten.Diesmal nahmen 15 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Davon waren 11 (73%) der Ansicht, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche steigen würde. Keiner der Befragten erwartete einen niedrigeren Preis. Die verbleibenden vier (27%) Experten prognostizierten hingegen einen Seitwärtsmarkt.Zudem stimmten auch 448 Kleinanleger in der Online-Prognose ab. Von diesen erwarteten 242 (54%), dass der Goldpreis in dieser Woche höher ausfallen würde. Weitere 123 (27%) der Befragten prognostizierten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden 83 (19%) Kleinanleger waren der Ansicht, dass sich das Metall seitwärts entwickeln wird.© Redaktion GoldSeiten.de