Ankündigung neuer Zölle, Handelskrieg positiv für Gold

Aufgrund Sorgen um Mexiko und angesichts der eskalierenden Handelsspannungen zwischen China und den USA stieg der Goldpreis in Asien am Montag, so berichtet Investing.com . Am Donnerstag kündigte die Trump-Regierung an, dass man Zölle über 5% auf alle aus Mexiko importierten Güter erheben werde; beginnend am 10. Juni, die man dann "nach und nach erhöhen" werde.Diese Neuigkeiten hätten das gelbe Edelmetall nach oben befördert. Ebenso wurde es durch zunehmende Spannungen im Handelskrieg unterstützt. In Zeiten politischer sowie wirtschaftlicher Unruhe stellte sich Gold als der sichere Hafen schlechthin heraus, doch der steigende US-Dollar hat die Preiszunahmen des Edelmetalls bisher eingedämmt."Gold hat endlich die 1.300 Dollar je Unze erreicht, selbst mit der Dollarstärke und während das Weltwirtschaftswachstum von Zöllen bedroht wird", so kommentierte George Gero, Edelmetallanalyst bei RBC Wealth Management. "Die Fed könnte nun dazu gezwungen sein, in Richtung Zinskürzung anstatt -erhöhung abzudriften", fügte er hinzu.