Deutsche Bank nimmt Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) ein

Die Deutsche Bank AG kaufte im April laut Angaben, die sie gegenüber der Securities and Exchange Commission (SEC) machte, einen Anteil an Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF), so ein Bericht von Mayfield Recorder . Demnach wurden 12.000 Aktien des Unternehmens im Wert von ca. 150.000 USD erworben.Einige andere Hedgefonds und institutionelle Investoren kauften ebenfalls Aktien von CEF. So kaufte Portfolio Solutions LLC im vierten Monat CEF-Aktien im Wert von ca. 30.000 USD. Semmax Financial Advisors Inc. kaufte Aktien von Sprott Physical Gold and Silver Trust im Wert von ungefähr 46.000 USD. Weitere Anteile kauften Bronfman E.L. Rothschild L.P. (im Wert von 50.000 USD), D.A. Davidson & CO. (im Wert von 130.000 USD) und Financial Sense Advisors Inc. (im Wert von 144.000 USD).Die CEF-Aktie eröffnete am Freitag bei 12,38 USD. Sprott Physical Gold and Silver Trust hat ein 52-Wochentief von 11,37 USD und ein 52-Wochenhoch vom 13,41 USD.© Redaktion GoldSeiten.de