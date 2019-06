Scotiabank: Kein Handelsabkommen wäre gut für Gold

Eine größere Goldpreisbewegung stünde bevor, wenn der Markt "verinnerlicht", dass es ein Szenario mit "keinem Handelsabkommen" geben könnte, so Scotiabank. Die Bank bezieht sich hier auf die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China, die sich auf das Weltwirtschaftswachstum sowie die Inflationsprognose auswirken, berichtet Kitco News Damit sich eine Goldrally herauskristallisieren könnte, bräuchten die Trader einen schwächeren US-Dollar und zunehmende Volatilität an den Aktienmärkten. "Ein hartnäckiger Dorn im Auge für Gold ist der schrecklich starke Dollar. Doch irgendwann sollte man sich die Tatsache verinnerlichen, dass sich zwei Großmächte innerhalb einer taubenhaften Geldpolitik in einem Wirtschaftskrieg befinden", so schrieb Nicky Shields, Rohstoffstrategin bei Scotiabank.Sollte es zu keinem Handelsabkommen zwischen USA und China kommen, so wäre dieses Szenario äußerst günstig für Gold. Das Risiko einer Rezession würde zunehmen und die Aktien und der Dollar würden an Stärke verlieren, so die Bank.© Redaktion GoldSeiten.de