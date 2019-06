American Silver Eagle: Verkäufe im Mail 2019

Vor kurzem gab die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die aktuellen Verkaufszahlen zur "American Eagle" in Silber im Mai 2019 bekannt. Demnach sanken die Verkäufe gegenüber dem Vormonat, stiegen jedoch im Vergleich zu Mai 2018 an.So geht aus den Angaben hervor, dass im fünften Monat des Jahres insgesamt 866.000 Silbermünzen zu je 1 Unze verkauft wurden. Im Vergleich zu 1,1 Mio. verkaufter Silbermünzen im April 2019 sind die Verkäufe im Mai somit um 27,59% gesunken.Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verkaufte die U.S. Mint im Mai 2019 mehr als doppelt so viele Silbermünzen. So stieg die Zahl der verkauften Silbermünzen von 380.000 im Mai 2018 auf 866.000 im Mai 2019, also um 127,89%.© Redaktion GoldSeiten.de