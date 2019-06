Chinas Goldminenunternehmen gewinnen im Handelsstreit

Chinas Goldaktien sind der neueste Hafen für verängstigte Investoren, die Schutz vor den Auswirkungen des Handelskriegs suchen, so Bloomberg In den letzten fünf Tagen waren Goldbergbauunternehmen unter den Gewinnern im MSCI China Index. Allein Zhaojin Mining Industry Co. in Hongkong und Shandong Gold Mining Co. in Shanghai stiegen um mindestens 8,6%."Die Aussicht, dass China und die USA zurück an den Verhandlungstisch kommen, ist in nächster Zeit schlecht geworden, nachdem China sein Weißbuch veröffentlichte", sagt Alvin Cheung von Prudential Brokerage Ltd. in Hongkong und bezieht sich auf ein offizielles Dokument, das Pekings Stellung zum Handelsstreit thematisiert und die USA für den Abbruch der Verhandlungen verantwortlich macht.Unternehmen in der Goldbranche profitierten, da die eskalierenden Handelsspannungen zwischen China und den USA den Prognosen des wirtschaftlichen Wachstums schadeten, die Risikobereitschaft der Investoren dämpften und eine Flucht von den Aktienmärkten in sicherere Investments auslösten.© Redaktion GoldSeiten.de