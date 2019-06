Australische Notenbank senkt Leitzins

Ganz frisch kam gerade die Meldung, dass die Australische Notenbank den Leitzins um 0,25% gesenkt hat. Von August 2016 bis heute hielt die RBA den Leitzins stabil auf niedrigem Niveau bei 1,50%. Heute der erste Zinsschritt nach unten auf 1,25%:Derweilen kommt die FED mehr und mehr unter Druck. Die Renditen in den USA sind gestern nochmals deutlich eingebrochen! Nun sehen wir massive Verschiebungen in den Erwartungen an die FED.Vor einem Monat erwarteten 87,50%, dass der Leitzins in der Juli-Sitzung noch bei 2,25 - 2,50% lieft. Gestern waren es nur noch 37,40%, die das glauben. Knapp 50% sehen die erste Leitzinssenkung bereits im Juli! In der folgenden Grafik sehen wir, wie stark sich die Erwartungshaltung innerhalb nur eines Monats geändert hat:Doch der Markt rechnet nicht nur mit einem Zinsschritt nach unten, sondern mit einem neuen Zinssenkungszyklus! Dies wird ersichtlich, wenn wir uns die Erwartungshaltung für die nächsten 6 Monate ansehen.Die Marktteilnehmer erwarten bis zur Januar 2020 Sitzung einen deutlich niedrigeren Leitzins in den USA. Kaum jemand (1,80%) glaubt an einen gleichbleibenden Leitzins. Die Mehrheit sieht den Leitzins der FED im Januar bei 1,50 - 1,75%, was 3 Zinssenkungen a 0,25% entsprechen würde:Die Märchen, dass die US-Notenbank nach den größten Gelddruckorgien der Geschichte, ohne Probleme zu einer normalen Zinspolitik zurückkehren kann, glauben nun immer weniger Anleger.Ich habe immer darauf hingewiesen, dass die FED es nicht schaffen kann, als einzige große Notenbank weltweit ein strengere Geldpolitik zu fahren, während die Japaner und die Europäer weiter die Schleusen offen halten!Der Ansatz dieser Geldpolitik zeigte einen zu starken US-Dollar und nun wird dieser Modellversuch vom Markt im Keime erstickt. Interessant finde ich aktuell die Dow-Gold-Ratio, die eine Stärke oder Schwäche des Goldpreises zum Dow-Jones-Index anzeigt.