Auryn Resources identifiziert neue signifikante Gold- und Silberziele auf Homestake Ridge

Ziel Bria - Gesteinsproben*

ProbennummerAu (g/t) Ag (g/t)Cu ppm Pb ppm Zn ppm

W725805 11,05 212 548 1445 203

W725900 5,77 17,05 58,8 1770 506

W725898 4,28 109 83,9 5020 41

W725804 1,74 199 138,5 5430 616

W725802 0,823 6,78 45,7 288 73

W725899 0,757 448 36,5 8500 1480

W725803 0,557 9,13 126 246 64

W725897 0,299 201 141 5240 878

Bohrung von (m) bis (m) Abschnitt (Au (g/t) Ag (g/t)

m)



18HR-306 347 349 2 3,11 1,6

18HR-307 222 224 2 1,06 0,6

302 304 2 1,43 1,4

18HR-310 74 76 2 1,96 0,4

VANCOUVER, 4. Juni 2018 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG) (NYSE American: AUG) (Auryn oder das Unternehmen) meldet, dass auf dem Projekt Homestake Ridge zwei weitere Ziele identifiziert wurden. Das Projekt Homestake Ridge befindet sich innerhalb des Golden Triangle in British Columbia, Kanada. Diese Ziele liegen ungefähr 10 km nordöstlich und 3,5 km südlich der früher identifizierten hochgradigen Ressource (125.000 Unzen bei 6,25 g/t Au, 1 Million Unzen bei 47,9 g/t Ag in der Kategorie angezeigt sowie 932.000 Unzen bei 4 g/t Au und 21,2 Millionen Unzen bei 90,9 g/t Ag in der Kategorie geschlussfolgert Siehe 43-101 Bericht, datiert den 29. September 2017 und abgeändert den 23 Oktober 2017. Er wurde abgelegt unter Auryn Resourcess Sedar-Profil unter www.sedar.comSie wurden im Rahmen eines im Jahr 2018 durchgeführten regionalen übertägigen Explorationsprogramms und unter Verwendung historischer Daten aus dem 7.500 Hektar umfassenden Landpaket identifiziert.Auf dem neuen nördlichen Ziel, das Auryn Bria nennt, lieferten Gesteinsproben Analyseergebnisse von bis zu 11 g/t Gold und 448 g/t Silber (Tabelle 1). Auf dem neuen südlichen Ziel, Kombi, wurden zwei separate vorrangige Bereiche in aufeinanderfolgenden Einzugsgebieten abgegrenzt, wo historische Flusssedimentproben anomale Gold- und Silbergehalte hatten (Abbildung 1).Mit dem Bestreben, einen größeren Explorationserfolg auf Homestake Ridge zu erzielen, haben wir uns von den bekannten Ressourcen abgewandt und erfolgreich zwei neue große Gold- und Silbergelegenheiten identifiziert. Diese Ziele befinden sich in Gebieten, in denen in der Vergangenheit nur in sehr begrenztem Umfang Explorationsarbeiten durchgeführt worden sind. Von Bedeutung ist, dass diese Ziele hochgradige Gehalte beherbergen und das Potenzial für eine erhebliche Vererzung aufweisen.In den kommenden Wochen werden wir die Ergebnisse aus den historischen Bohrkernen erhalten und veröffentlichen, die wir aus unserem Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Peru stammen. Ferner werden wir ein Update für Committee Bay gebern. Das Update wird Pläne für 2019 und ein Video enthalten, das unseren Einsatz von künstlicher Intelligenz im Projekt erklärt.Die beiden neuen großflächigen Ziele auf der Liegenschaft wurden nach umfassender Überprüfung der historischen Datensätze, der geologischen Kartierungen, der Flusssediment- und Gesteinssplitterprobenahme identifiziert.Das nördliche Ziel, Bria, wird durch hochgradige Gold- und Silbergesteinsproben aus kartierten Quarzgängen definiert, von denen angenommen wird, dass sie mit einem aus dem Eozän stammenden Intrusionsgestein in Zusammenhang stehen. Die Maximalgehalte dieser Proben liegen bei 11 g/t Gold und 448 g/t Silber. Dies zeigt das Potenzial für eine hochgradige Vererzung im Zielgebiet. Bei den beprobten vererzten Gängen handelt es sich um sogenannte Leakage-Strukturen potenzieller vererzter Gesteinskörper, die mit kartierten Intrusionsgesteinen in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse der Gesteinsproben sind in Tabelle 1 aufgeführt.*Ungefähr 1 bis 2 kg Material wurden zur Analyse gesammelt und zur Vorbereitung an das ALS Lab in Thunder Bay, Ontario, und dann zur Analyse nach Vancouver, British Columbia, geschickt. Alle Proben werden unter Verwendung der Brandprobe mit anschließender ICP-Analyse (Au-ICP21) und ICP-AES/ICP-MS-Methode nach Aufschluss in vier Säuren (ME-MS61) untersucht. Dazu wird eine Probeneinwaage mit einem Nominalgewicht von 30 g verwendet. Wenn die ICP21-Ergebnisse über 5 g/t Au lagen, wurde die Analyse durch die Brandprobe an einer Probeneinwaage von 30 g mit anschließender gravimetrischer Abscheidung (Au-GRA21) wiederholt. Wenn die MS61-Ergebnisse größer oder nahe 100 ppm Ag waren, wurde die Analyse des Erzes mit der 4-Säure-Aufschlussmethode (Ag-OG62) wiederholt. QA/QC-Programme für im Jahr 2017 gesammelter Gesteinsstichproben unter Verwendung interner Standardproben, Laborduplikate, Standards und Leerproben weisen bei einer großen Mehrheit der analysierten Standards auf gute Genauigkeit und Präzision hin. Stichproben sind von Natur aus selektiv und können nicht als repräsentativ für die zugrunde liegende Vererzung angesehen werden.Das südliche Zielgebiet, Kombi, wurde durch historische Flusssedimentproben aus dem Jahr 2010 definiert, die laut Auryns technischem Team aufgrund der Probenahmemethode und der Analyseverfahren aussagekräftig sind (siehe technischer Anhang). Eines der vorrangigen Gebiete auf Kombi ist durch einen zwei Kilometer langen Trend mit Gold in Flusssedimenten in mehreren angrenzenden Einzugsgebieten gekennzeichnet, die Spitzenwerte von 0,91 g/t Gold aufweisen. Dieser kontinuierliche Goldtrend über mehrere Einzugsgebiete hinweg fällt geologisch mit der Betty Creek-Formation überein, die auch die definierten Homestake Ridge-Lagerstätten beherbergt.Das zweite Gebiet mit hoher Priorität innerhalb von Kombi wurde anhand von Flusssedimentproben aus angrenzenden Einzugsgebieten identifiziert, die einen 1 Kilometer langen Trend an der südlichen Grenze der Liegenschaft definieren. Die Anomalien werden durch starke Gold-, Silber-, Kupfer-, Antimon- und Arsensignale definiert, die mit der Stuhini-Group-Formation zusammenfallen, in der sich die ehemalige produzierende hochgradige Snip-Mine befindet, die ungefähr eine Million Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 27,5 g/t Quelle: https://www.skeenaresources.com projects/snip beherbergt.Das Explorationsprogramm 2018 konzentrierte sich auf die Erschließung neuer Gold- und Silberziele außerhalb der definierten Ressource sowie auf ein für 2.482 m umfassendes Bohrprogramm im Zielgebiet South Reef. Das Bohrprogramm umfasste sechs Bohrungen und erbrachte keine signifikanten Ergebnisse, obwohl jede Bohrung eine sporadische Goldvererzung durchteufte, wie in Tabelle 2 dargestellt.Die wichtigsten Bohrabschnitte 2018 - South ReefDie wahren Mächtigkeiten der Vererzung sind auf der Grundlage des aktuellen geometrischen Verständnisses der vererzten Abschnitte nicht bekannt.Auryn hat für ein im Q3 2019 nachfolgendes übertägiges Arbeitsprogramm 700.000 CAD budgetiert. Dieses Programm wird zusätzliche geologische Kartierungen, Gesteinsprobenentnahmen und bodengestützte geophysikalische Untersuchungen in den neu definierten Zielgebieten umfassen. Es wird beabsichtigt, die Ergebnisse dieser Arbeiten für die Entwicklung zukünftiger Bohrziele zu verwenden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46968/2019_06_04_DE_AUG_NewsRelease_AurynIdentifiesNewSignificantTargets.001.jpegAbbildung 1: Veranschaulicht die zwei neu definierten regionalen Zielgebiete nordöstlich und südlich der Ressourcengebiete des Homestake Ridge. Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung verantwortlich.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON Auryn Resources Inc.Ivan BebekExecutive Chairman Auryn Resources Inc. ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe-Projekte: das hochgradige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.Die Abschnitte wurden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,2 g/t Au zu Beginn und am Ende des Abschnitts berechnet, was nicht mehr als vier aufeinanderfolgende Meter von weniger als 0,2 g/t Au ermöglichte.Die Entnahme der Analyseproben erfolgte durch Zersägen des Bohrkerns mit NQ-Durchmesser in zwei Hälften vor Ort. Eine Hälfte wurde zur Vorbereitung an ALS Lab in Terrace und Vancouver, BC, und anschließend zur Analyse nach Vancouver, BC, geschickt. Alle Proben werden unter Verwendung der Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsanalyse (Au-AA23), ICP-AES/ICP-MS-Methode nach Aufschluss in vier Säuren (ME-MS61) untersucht. Dazu wird eine Probeneinwaage mit einem Nominalgewicht von 30 g verwendet. QA/QC-Programme unter Verwendung interner Standardproben, Laborduplikate, Standards und Leerproben weisen bei einer großen Mehrheit der analysierten Standards auf gute Genauigkeit und Präzision hin.Ungefähr 3 bis 5 kg Probenmaterial wurde aus Flusssedimenten entnommen und zur Vorbereitung und Analyse an das ALS Lab in Vancouver, BC, geschickt. Die Flusssedimentproben wurden im Labor getrocknet und die gesamte Probe unter Verwendung von Schüttlern auf -150 Mesh (~ 100 Mikrometer) gesiebt. Sowohl die gröberen als auch die feineren Siebfraktionen wurden aufbewahrt und die Gewichte im Analysezertifikat vermerkt. Eine 50 g-Einwaage des -150 Mesh-Materials wurde in Königswasser aufgeschlossen und unter Verwendung eines ICP-MS-Geräts (induktiv gekoppelte Plasmamassenspektrometrie; ALS-Analysecode Au-ST44) auf Gold analysiert. Der Nachweisgrenzbereich bei dieser Technik liegt zwischen 0,0001 und 0,1 g/t. Proben mit mehr als 0,1 g/t Gold wurden unter Verwendung der ALS-Au-OG44-Analysetechnik erneut analysiert, die auch den Königswasseraufschluss und ICPMS verwendet. Insgesamt 51 Elemente (einschließlich Gold) wurden aus der anfänglichen Aufschlusslösung unter Verwendung von ICPMS (ALS-Analysecode ME-MS41) analysiert.Aufgrund des Basisniveaus des Programms, in dem keine Proben für eine Ressourcenberechnung verwendet werden, wurde von der Dolly Silver Corporation kein QAQC-Programm (Quality Assurance - Quality Control; Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle) implementiert. Die ALS Laboratory Group verfügt jedoch über ein internes QAQC-System, das aus dem Einfügen von Probenstandards und Leerproben sowie der Analyse von Doppelproben besteht. 