Platin: Kurserholung läuft an

Platin kam in den Vorwochen unterhalb der 915 USD nicht weiter. Die kleine Top-Bildung unter dieser Hürde zog einen schnellen Abverkauf nach sich, welcher Platin bis zum mittelfristigen Aufwärtstrend führte. Darüber gelang an den Vortagen eine Gegenbewegung, welche die Notierungen auch aus dem steileren Abwärtstrend der Vorwochen führte.Es bietet sich mit dem dynamischen Ausbruch zunächst die Chance einer weiteren Erholung. Spielraum bietet sich dabei bis in den Bereich der Hürde bei 832 USD, bevor dort auch der mittelfristige Abwärtstrend belasten könnte. Schafft Platin einen Ausbruch über diese Hürde, sind Kursgewinne in Richtung 877 USD erneut möglich. Alternativ besteht bei einem Scheitern an den 832 USD die Gefahr, sich wieder bis 778 USD zu bewegen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG