Indiens Goldimporte stiegen im Mai

Der niedrige Goldpreis im Mai, als auch das wichtige Hindu-Fest Akshay Tritiya stattfand, kurbelte die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall in Indien an. So berichtet das Nachrichtenportal The Hindu Business Line , dass Indiens Goldimporte um 49% gegenüber den Vorjahreszeitraum auf 116 Tonnen stiegen.Die Goldimporte hatten im Mai 2019 einen Wert von 4,78 Mrd. Dollar im Vergleich zu 3,48 Mrd. Dollar im Vorjahresmonat. "Käufe im Einzelhandel waren während Akshay Tritiya aufgrund niedrigerer Preise robust", so Ashok Jain, Inhaber der Goldgroßhandlung Chenaji Narshinghji in Mumbai.Im Mai war der indische Goldpreis auf einem 5-Monatstief, was dazu führte, dass Juweliere ihr Inventar aufstockten. Da illegale Verkäufe während des Wahlkampf in Indien stärker verfolgt wurden, verschob sich die Nachfrage stärker auf Banken, was sich in den legale Importen widerspiegelt.Im Juni könnten die Goldimporte unter 80 Tonnen sinken, da die Preise auf dem Weltmarkt gestiegen sind. Der Goldkonsum 2019 wird laut World Gold Council auf 750 bis 850 Tonnen hochgerechnet; im Vergleich dazu waren es im letzten Jahr 760,4 Tonnen und im 10-Jahres-Durchschnitt 838 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de