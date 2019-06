Deutsche Bank behält venezolanisches Gold ein

Nachdem Venezuela nicht in der Lage war, Zahlungen im Zuge eines Goldswapgeschäfts im Wert von 750 Mio. USD an die Deutsche Bank AG zu tätigen, kassierte die Bank das als Sicherheit hinterlegte Gold, um den Vertrag glattzustellen, berichtet Bloomberg unter Berufung zweier anonymer Quellen.Als Teil eines Finanzierungsabkommens erhielt Venezuela 2016 einen Kredit von der Deutschen Bank und hinterlegte dafür 20 Tonnen Gold als Sicherheit. Dieses Abkommen, deren Frist 2021 enden sollte, wurde aufgrund versäumter Zinszahlungen früher beglichen.Währenddessen bat die Parallelregierung des Oppositionsführers Juan Guaido die Bank, die Differenz zwischen dem aktuellen und dem damaligen Kaufpreis des Goldes in Höhe von 120 Mio. USD auf ein Konto zu überweisen, auf das Präsident Nicolas Maduro keinen Zugriff hat.Dies ist nun das zweite Mal, das das Maduro-Regime sich nicht an ein Finanzierungsabkommen hielt, was zu Verlusten von Gold führte, zu einer Zeit, in der die Goldreserven auf einem Rekordtief stehen. Im März verpasste die venezolanische Zentralbank, Gold im Wert von fast 1,1 Mrd. USD von der Citigroup zurückzukaufen.Die Regierung verkaufte letztes Jahr mehr als 40% der venezolanischen Goldreserven, um Regierungsprogramme zu finanzieren und Kreditgeber zu bezahlen.© Redaktion GoldSeiten.de