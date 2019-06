CME Group: Handelsvolumen am Terminmarkt im Mai 2019

Der Börsenbetreiber CME Group veröffentlichte diese Woche die aktuellen Zahlen zum Handelsvolumen am Terminmarkt im Mai 2019. Demnach wurden im fünften Monat des Jahres durchschnittlich 23,9 Mio. Kontrakte am Tag gehandelt, eine Zunahme um 19% gegenüber Mai 2018.Am Metallterminmarkt wurde im Mai 2019 ein Handelsvolumen von durchschnittlich 582.000 Kontrakten täglich verzeichnet, 14% weniger als im Vorjahresmonat, als das tägliche Handelsvolumen im Durchschnitt 674.000 Kontrakte betrug.Das durchschnittliche Tageshandelsvolumen von Goldoptionen stieg im Mai 2019 um 10% auf 51.000 Kontrakte. Das Handelsvolumen am Platinterminmarkt stieg um 6% auf durchschnittlich 19.000 Kontrakte am Tag. Kupferoptionen stiegen um 141% auf ein durchschnittliches Handelsvolumen von 2.300 Kontrakte täglich.Angaben zum Handelsvolumen am Silberterminmarkt wurden in der aktuellen Pressemitteilung nicht gemacht.© Redaktion GoldSeiten.de