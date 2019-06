Perth Mint: Verkäufe sinken im Mai 2019 erneut

Vor Kurzem veröffentlichte die australische Prägestätte Perth Mint auf ihrem Blog die aktuellen Verkaufszahlen der Münzen und Barren in Gold und Silber im Mai 2019. Diesen Angaben zufolge gingen die Verkäufe der Perth Mint im fünften Monat des Jahres weiter zurück.Demnach verkaufte die Perth Mint im Mai 2019 insgesamt 10,790 Unzen Gold als Münzen und Barren. Im vorherigen Monat waren es noch 19.991 Unzen Gold, womit sich im aktuellen Berichtszeitraum ein Minus von 46,03% ergibt. Auch im Jahresvergleich schnitten die Verkaufszahlen im Mai 2019 schlechter ab. Im Vorjahreszeitraum wurden noch 14.800 Unzen Gold abgesetzt, im Mai 2019 sind die Verkäufe somit um 27,09% gesunken.Die Prägestätte verkaufte im Mai ebenfalls weniger Silber als im April. So wurden im fünften Monat des Jahres 681.582 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren verkauft, 24,79% weniger als 906.219 Unzen Silber im April. Allerdings verzeichnete die Perth Mint im Jahresvergleich eine Zunahme der Silberverkäufe um 22,34% gegenüber 557.120 Unzen im Mai 2018.© Redaktion GoldSeiten.de