Ist Silber bereit für die beste Schläfer-Rallye aller Zeiten?

Unser Research-Team glaubt, dass Silber bereit sein könnte für die beste Schläfer-Rallye aller Zeiten, wenn die weltwirtschaftlichen Karten in den nächsten 10+ Jahren weiterhin durcheinander gemischt und zerknüllt werden. Die kürzliche Goldrallye gewann letzten Freitag (Ende Mai 2019) viel Aufmerksamkeit. Wir haben bereits seit über 8 Monaten auf diese Bewegung hingewiesen.Anfang Oktober 2018 erstellten wir einen Research-Artikel, der unseren Glauben aufzeigte, dass Gold Anfang 2019 eine Spitze über 1.300 $ bilden, dann im April/Mai 2019 stagnieren und auf 1.270 $ gehen würde und schließlich im Juni/Juli/August 2019 eine Rallye beginnen würde. Wir hätten nicht deutlicher mit dieser Prognose sein können und wir machten sie im Oktober 2018 für alle zugänglich.Nun wird Ihnen unser Research-Team einen Einblick in das geben, was zum unglaublichsten Trade-Setup werden könnte, das wir in den letzten mehr als 12 Jahren gesehen haben, das Silber-Schläfer-Setup.Wenn wir zurück bis in die frühen 1970er blicken, als die Brüder Hunt die meisten Metallmärkte im Griff hatten, sehen wir die unglaubliche Silberpreisrallye von 1,28 $ je Unze bis hin zu fast 41,50 $ Ende 1979. Diese Bewegung stellte sich mit einem einfachen Muster auf - ein Ausbruch zu einem Preishoch im Jahr 1973 durchbrach einen Seitwärtspreiskanal und führte zu einer fast 6-jährigen Rallye, die von den Tiefs einen Preiszuwachs von 3.142% brachte.Könnte das wieder passieren?Nun, nach dieser unglaublichen Preisspitze stagnierte und sank der Silberpreis bis er schließlich 1991 einen Boden bei 3,50 $ bildete. Nach diesem Boden bildete der Silberpreis einen weiteren Seitwärtspreiskanal und handelte innerhalb dieser Spanne bis 2004 ein erneuter Ausbruch zu einem Preishoch stattfand. Damals schien er unbedeutend zu sein - ein Ausreißer auf 8,50 $. Vielleicht war es das auch und vielleicht würde der Preis einfach wieder in die Preisspanne um 4.00 $ sinken?