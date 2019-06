Russland: Internationale Währungsreserven in 22. KW

Vor kurzem meldete die Zentralbank der Russischen Föderation die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Devisenreserven des Landes per 31. Mai 2019. Wie aus diesen Daten hervorgeht, nahmen die internationale Währungsreserven Russlands in der 22. Kalenderwoche zu.Demnach verzeichnete Russland per 31. Mai 2019 Gold- und Devisenreserven im Wert von 495,2 Milliarden US-Dollar, 3 Milliarden US-Dollar mehr als in der vorherigen Kalenderwoche.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de