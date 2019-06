Palladium - Bullen wieder mit Chancen

Bei Palladium kam es in den vergangenen Wochen zu einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Dabei hielten sich die Notierungen über der bei 1.313 USD liegenden Unterstützung und starteten bereits einen Ausbruchsversuch über den mittelfristigen Abwärtstrend. Es kam jedoch zunächst zu einem Pullback.Der Rücklauf nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend wird auf den 1.313 USD aufgefangen, was eine Bestätigung des Kaufsignals nach sich ziehen könnte. Geht es anschließend über 1.381 USD hinaus, sind Kursgewinne in Richtung 1.437 USD schnell möglich. Alternativ trübt sich das Chartbild unterhalb der 1.313 USD nochmals ein, was einen Rückfall bis 1.274 USD einleiten dürfte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG