Gold steht vor bestem Wochenabschluss 2019

Der Goldpreis gab am Freitag leicht nach, hielt jedoch aufgrund von Erwartungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank und zugenommenen Welthandelskonflikten auf die beste Woche des Jahres zu, so Reuters Obwohl der Spotgoldpreis heute per 8:30 Uhr um 0,3% auf 1.330,99 USD je Unze gesunken ist, nahm er diese Woche doch um bisher 2% zu und ist damit bestens aufgestellt, den größten prozentualen Gewinn innerhalb einer Woche seit Ende Dezember zu verzeichnen."Zuversicht darüber, dass die US-Mexikozölle nur kurzlebig sein könnten, befeuert gegenwärtig den Optimismus auf den Weltmärkten", sagte Howie Lee, Ökonom bei der OCBC Bank. Es werde wohl bis zur Veröffentlichung der Daten zur US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft keine großen Bewegungen auf dem Goldmarkt geben, so Lee weiter. "Investoren wollen die Auswirkung auf den US-Arbeitsmarkt abwarten, bevor sie den derzeitigen Pessimismus neu beurteilen."Der Preis des gelben Edelmetalls stieg seit der Androhung über Einfuhrgebühren für Mexiko um fast 50 USD je Unze. Währenddessen stärkten die schwachen Wirtschaftsdaten in den USA die Hoffnungen auf eine Zinssenkung.Nun erwarten Investoren die neuesten Daten der US-Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft für Anhaltspunkte zur Entwicklung der Zinsen. "Wenn wir eine schlechte Beschäftigungszahl erhalten, käme es zu einem Dollar-Verkauf und Gold kann sich neu formieren", sagte Analyst Edward Meir von INTL FCStone."Es gibt viel (technischen) Widerstand auf den gegenwärtigen Niveaus. Die 1.350-USD-Marke muss überwunden werden und das nächste Ziel ist 1.370 USD, was einen stärkeren Widerstand darstellt", so Meir.© Redaktion GoldSeiten.de