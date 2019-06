Camino Minerals erhält Genehmigung für 200 Bohrstandorte mit bis zu 908 Bohrlöchern oder 445.000 Bohrmetern für einen Zeitraum von 3,6 Jahren

Edmonton, 7. Juni 2019 - Camino Minerals Corp. (TSXV: COR) (OTCQB: CAMZF) (WKN: A116E1) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, mitzuteilen, dass das peruanische Ministerium für Energie und Bergbau (MINEM) die EIA-Genehmigung (Estudio de Impacto Ambiental) des Unternehmens bewilligt hat. Die Genehmigung ermöglicht die Erweiterung der Bohraktivitäten entlang des Diva Trend im 22.000 Hektar großen Kupfer-Gold-Projekt Chapitos unweit von Chala im Süden Perus. Die Bohrungen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019 beginnen.CEO John Williamson sagte dazu: Camino freut sich sehr über den Erhalt der EIA-Genehmigung, die die Fortsetzung der auf die Kupfermineralisierung im Diva Trend ausgerichteten Bohrungen in Streichrichtung und im Fallwinkel ermöglicht, um die Ausmaße der Mineralisierung möglicherweise zu erweitern. Mit der Genehmigung kann das Unternehmen bessere Ansatzpunkte für die Bohrungen an idealen Standorten lokalisieren, um die Struktur Diva sowie das Kupferpotenzial in anderen Strukturen und Stratigraphien zu testen und gleichzeitig die Bohrkosten gering zu halten.Die Genehmigung für 200 Bohrstandorte ermöglicht die Durchführung von maximal 908 Bohrlöchern oder 445.200 Bohrmetern innerhalb eines Zeitraums von 3,6 Jahren. Das Bohrprogramm 2019 wurde nach der Erfassung der bisherigen Bohrungen des Unternehmens, der umfassenden geophysikalischen und geochemischen Datensätze sowie der Ergebnisse der Grundgesteinskartierungen im Konzessionsgebiet geplant. Ziel der Bohrungen ist es, die Kupfermineralisierung in den Zonen Adriana, Katty und Vicky genauer zu definieren und möglicherweise zu erweitern. Gleichzeitig soll im Zuge der Bohrungen auch das Potenzial für zusätzliche Zonen mit Kupfermineralisierung entlang des Diva Trend erprobt werden. Damit wird das Unternehmen sein Verständnis der Geologie und der Mineralisierung vertiefen und weitere Informationen für eine zukünftige Ressourcenschätzung sammeln.Das Explorationsprogramm 2019 ist im Gange und beinhaltet detaillierte geologische Kartierungs- und strukturelle Analysearbeiten, Splitter-/Schlitz- und Grabungsprobenahmen sowie Straßenbauarbeiten, alles in Vorbereitung auf geophysikalische Messungen und Bohrungen. Das Programm wurde speziell konzipiert, um die Mineralisierung entlang des Diva Trend weiter zu definieren und die neuen Zonen Lourdes und Lidia zu untersuchen, um mögliche Ziele für das Bohrprogramm 2019 zu identifizieren.Am nordwestlichen Ausläufer des Diva Trend liegt die Zone Lourdes, eine etwa 800 m lange Kupfer-in-Boden-Anomalie, die mit einzelnen Gesteinsproben zusammenfällt, die zwar selektiven Charakter haben, jedoch bis zu 6,91 % Cu lieferten (siehe Pressemeldung vom 18. Januar 2019: https://www.caminominerals.com/news/camino-identifies-new-drill-targets-within-the-diva-trend-and-applies-for-expanded-200-drill-pad-permit/). Angesichts der starken Kontinuität des Mineralisierungssystems entlang des Diva Trend geht das Unternehmen davon aus, dass es die Beantragung weiter Genehmigungen oder Genehmigungsänderungen in Betracht ziehen wird.Die vor kurzem entdeckte Mineralisierung in der 3 km mal 4 km großen Zone Lidia (siehe Pressemeldung vom 28. März 2019: https://www.caminominerals.com/news/camino-discovers-new-copper-gold-zone/) lagert in Stockwerk-Quarzerzgängen und Brekzien innerhalb einer Monzonit-Trümmerzone. Die Zone zeichnet sich durch eine große Kupfer-in-Boden-Anomalie mit Gehalten von bis zu 4.764 ppm und 238 Gesteinsproben aus, die im Schnitt 0,20 g/t Gold und 0,75 % Kupfer ergaben. Die Proben haben zwar selektiven Charakter, lieferten aber vereinzelte Werte von bis zu 11,1 g/t Au und 23,4 % Cu. Angesichts dieser sehr guten Ergebnisse wird das Unternehmen im dritten Quartal 2019 eine Bohrgenehmigung für die Zone Lidia beantragen.Das Explorationsprogramm wird auch Anschlussarbeiten im Atajo Trend beinhalten, wo bei Erkundungsbohrungen 0,83 % Kupfer auf 16,3 Metern, einschließlich 2,09 % Kupfer auf 5,0 Metern, durchteuft wurde. Der Typ der Mineralisierung und das geologische Milieu bei Atajo sind dem Diva Trend sehr ähnlich; das heißt, wir können das gewonnene Wissen über das Mineralisierungssystem im Diva Trend nun auch auf den Atajo Trend anwenden.Abbildung 1: Lageplan der 200 Bohrstandorte gemäß der EIA-Genehmigung über einer Karte der Bodendaten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47001/Camino News Release 2019 06 07_DE_PRcom.001.pngCamino ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Entdeckungen spezialisiert hat. Camino ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Entdeckungen spezialisiert hat. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bilden der Erwerb und die Erschließung von hochgradigen Kupfer- und Edelmetallprojekten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Camino unter www.caminominerals.com. 