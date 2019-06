Goldpreis setzt Kursanstieg fort und erreicht neues Jahreshoch

Goldpreis mit weiterem Aufwärtspotential?

Goldpreis macht neues Jahreshoch

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Oktober 2015 bei einem letzten Kurs von 1.344,9 $.In der vergangenen Woche setzte sich der Kursanstieg beim Goldpreis eindrucksvoll fort und der Markt erreichte ein neues Jahreshoch bei 1.352,7 $. Das Chartbild sieht verhalten positiv aus und ein tendenziell weiter steigender Goldpreis kann erwartet werden.Wir blicken auf eine Reihe von vier steigenden, wichtigen Tiefpunkten in den letzten Jahren, was positiv zu werten ist.Ein starkes Widerstandsbollwerk von früheren, wichtigen Hochpunkten sehen wir im Kursbereich von 1.369/1377 $.Aus Sicht des Wochencharts liegt ausgehend vom Jahrestief bei 1.267,3 $ ein definierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt liegt bei ca. 60%.Das nächsten größeren Kursziele könnten das Vorjahreshoch bei 1.369,4 $ und das Hoch des Jahres 2016 bei 1.377,5 $ sein.Das positive Chartbild würde auf neutral drehen, wenn die psychologisch wichtige Kursmarke von 1.300 $ unterschritten wird.Erst ein relativ unwahrscheinlicher Kursrückgang unter das Jahrestief bei 1.267,3 $ würde das positive Chartbild auf wieder auf negativ drehen.© Karsten Kagels